Μια σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στη Σκωτία, καθώς η Σέλτικ κατέβαλε πενταψήφιο ποσό ως αποζημίωση σε θύμα ιστορικής σεξουαλικής κακοποίησης, κλείνοντας εξωδικαστικά την υπόθεση λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της διαδικασίας.

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη έγινε από άνδρα που κατήγγειλε ότι υπέστη κακοποίηση το 1989, όταν ήταν μέλος του «Celtic Boys Club», από τον προπονητή Φρανκ Κέρνεϊ. Παρότι ο σύλλογος αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη, τελικά προχώρησε σε οικονομικό διακανονισμό.

Ο Κέρνεϊ, σήμερα 90 ετών, έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για σειρά αδικημάτων σε βάρος ανηλίκων ποδοσφαιριστών κατά τη δεκαετία του 1980 και το 2019 φυλακίστηκε για τέσσερα χρόνια, μετά από καταδίκη για εννέα περιπτώσεις κακοποίησης.

Το θύμα περιέγραψε τις μακροχρόνιες ψυχολογικές επιπτώσεις της κακοποίησης, τονίζοντας ότι το τραύμα δεν ξεπερνιέται εύκολα και συνοδεύεται από έντονα συναισθήματα ντροπής και ενοχής, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει πως δεν φέρει καμία ευθύνη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, όταν είχε μιλήσει για όσα συνέβησαν, δεν υπήρξε η αναμενόμενη ανταπόκριση από ανθρώπους σε θέσεις ευθύνης. Όπως δήλωσε, η επίτευξη του συμβιβασμού του δίνει την αίσθηση ότι, έστω και καθυστερημένα, η φωνή του ακούστηκε.

Η υπόθεση αυτή δεν είναι μεμονωμένη, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει και άλλες καταγγελίες. Μάλιστα, το 2023, 24 θύματα κατέληξαν σε συνολικούς συμβιβασμούς με τη Σέλτικ που ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, παρά τους αρχικούς ισχυρισμούς του συλλόγου ότι δεν είχε άμεση σχέση με το συγκεκριμένο τμήμα.