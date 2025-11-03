Στον παράξενο κόσμο του ποδοσφαίρου, υπάρχουν στιγμές που μοιάζουν να αψηφούν τον χρόνο. Και η φετινή σεζόν στη Μεγάλη Βρετανία προσφέρει ένα τέτοιο σπάνιο φαινόμενο: τρεις διαφορετικές ομάδες – Έβερτον, Σέλτικ και Τσέλτεναμ – έχουν στους πάγκους τους ίδιους ανθρώπους που τους καθοδηγούσαν… τον Απρίλιο του 2002.

Ο Ντέιβιντ Μόγιες επέστρεψε στα «ζαχαρωτά» σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη του θητεία, ο Μάρτιν Ο’Νιλ οδηγεί ξανά τους «Κέλτες» της Γλασκώβης όπως στα χρόνια της μεγάλης τους αναγέννησης, ενώ ο Στιβ Κότεριλ βρίσκεται και πάλι στον πάγκο της Τσέλτεναμ, εκεί όπου είχε ξεκινήσει την πορεία του ως προπονητής. Μια ποδοσφαιρική «χρονομηχανή» που θολώνει τη γραμμή ανάμεσα στο τότε και το τώρα.

Το απίθανο αυτό στατιστικό εντόπισε ο δημοσιογράφος των Times, Μπιλ Έντγκαρ, που φημίζεται για το… γερακίσιο μάτι του στις λεπτομέρειες. Η παρατήρησή του έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, θυμίζοντας πως, όσο κι αν αλλάζουν τα χρόνια και τα ρόστερ, στο ποδόσφαιρο μερικές ιστορίες είναι προορισμένες να ξαναγραφτούν — με τους ίδιους πρωταγωνιστές.

Managers in April 2002: Everton: David Moyes Cheltenham: Steve Cotterill Celtic: Martin O’Neill Managers today: Everton: David Moyes Cheltenham: Steve Cotterill Celtic: Martin O’Neill — Bill Edgar (@BillEdgarTimes) November 3, 2025