Η Έβερτον έκανε το μπαμ με τον Τζακ Γκρίλις, με την ομάδα του Μερσεϊσάιντ να τον αποκτάει σαν δανεικό από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Στη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων έχει προβλεφθεί και οψιόν αγοράς ύψους 57 εκατ. ευρώ. Ο 29χρονος επέλεξε το νούμερο 18 στη φανέλα του, λόγων δύο εκ των ηρώων του που είναι συνδεδεμένοι με την Έβερτον, του Πολ Γκασκόιν και του Γουέιν Ρούνεϊ.