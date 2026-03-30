Αρνητική εξέλιξη είχε για την Κάρντιφ Σίτι η δικαστική υπόθεση που αφορούσε τον τραγικό θάνατο του Εμιλιάνο Σάλα, καθώς το δικαστήριο της Ναντ απέρριψε την αγωγή της ουαλικής ομάδας, η οποία διεκδικούσε αποζημίωση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Αργεντινός επιθετικός έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2019, όταν το ιδιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε συνετρίβη στη Μάγχη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του από τη Γαλλία προς την Ουαλία, όπου επρόκειτο να ενσωματωθεί στην Κάρντιφ μετά τη μεταγραφή του από τη Ναντ.

Η Κάρντιφ υποστήριξε ότι η απώλεια του ποδοσφαιριστή είχε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τον σύλλογο, επηρεάζοντας ακόμα και την παρουσία του στην Premier League. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε πως η Ναντ δεν φέρει καμία ευθύνη για το δυστύχημα και απέρριψε πλήρως τους ισχυρισμούς της.

Παράλληλα, η ουαλική ομάδα καλείται να καταβάλει περίπου 400.000 λίρες για δικαστικά έξοδα και αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης προς τη γαλλική πλευρά.

Η απόφαση τίθεται σε άμεση ισχύ, με την Κάρντιφ να έχει περιθώριο ενός μήνα για να αποφασίσει αν θα ασκήσει έφεση στο Εφετείο της Ρεν, διαδικασία που ενδέχεται να παρατείνει την υπόθεση για ακόμη και δύο χρόνια.