Η επόμενη μέρα βρίσκει την εθνική Ρουμανίας σε διαδικασία αλλαγών, καθώς ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία για λόγους υγείας. Μετά τον αποκλεισμό από την Τουρκία στα playoffs, η ομοσπονδία φαίνεται έτοιμη να γυρίσει σελίδα.

Σύμφωνα με τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει την εθνική ομάδα είναι ο θρύλος του ποδοσφαίρου της χώρας, Γκεόργκε Χάτζι. Ο 61χρονος προπονητής αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του τον Ιούνιο, ξεκινώντας με φιλικές αναμετρήσεις, με πρώτη αντίπαλο τη Γεωργία στην Τιφλίδα, ενώ ο δεύτερος αγώνας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Στο επερχόμενο φιλικό απέναντι στη Σλοβακία, την τεχνική καθοδήγηση θα αναλάβει προσωρινά ο Τζέρι Γκέιν, καθώς ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να ταξιδέψει λόγω προβλήματος υγείας που προέκυψε έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο σε προπόνηση, το οποίο οδήγησε στη νοσηλεία του.

Διαβάστε επίσης: Τοποθετείται απινιδωτής στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

Η πιθανή επιστροφή του Χάτζι στον πάγκο της εθνικής σηματοδοτεί μια νέα αρχή, με το πρώτο μεγάλο τεστ να έρχεται το φθινόπωρο στο Nations League. Η Ρουμανία θα συμμετάσχει στον 4ο όμιλο της League B, αντιμετωπίζοντας τη Σουηδία, τη Βοσνία και την Πολωνία.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χάτζι είχε καθίσει ξανά στον πάγκο της εθνικής στο παρελθόν, χωρίς όμως να καταφέρει να την οδηγήσει στην τελική φάση του Μουντιάλ του 2002, γεγονός που δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη δεύτερη ευκαιρία που ενδέχεται να λάβει.