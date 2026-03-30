Σε ιατρική επέμβαση για την τοποθέτηση απινιδωτή θα υποβληθεί ο Μιρτσέα Λουτσέσκου την Τρίτη, μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη την Κυριακή.

Ο 80χρονος τεχνικός της εθνικής ομάδας της Ρουμανία, και πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, υποβλήθηκε σε στεφανιογραφία, η οποία δεν έδειξε έμφραγμα.

Ωστόσο, λόγω των αρρυθμιών που παρουσιάζει και του αυξημένου κινδύνου καρδιακής ανακοπής, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την τοποθέτηση υποδόριου απινιδωτή, ώστε να ρυθμίζονται οι καρδιακοί παλμοί.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι το τέλος της εβδομάδας και στη συνέχεια θα συνεχίσει την αποθεραπεία του στο σπίτι.

Το περιστατικό αποδίδεται τόσο στην ηλικία και την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του, όσο και στην έντονη πίεση και απογοήτευση μετά τον αποκλεισμό της Ρουμανίας από την Τουρκία στα playoffs για το Παγκόσμιο Κύπελλο.