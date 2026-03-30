Η αυλαία της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL πέφτει με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Οι δύο «αιώνιοι» τίθενται αντιμέτωποι στο Telekom Center Athens, σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων εντός και εκτός Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει αήττητος στη φετινή σεζόν, έχοντας ρεκόρ 20-0, ενώ ο Παναθηναϊκός ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 17-4, προσπαθώντας να μειώσει τη διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Παρότι υπάρχει απόσταση μεταξύ τους, η αναμέτρηση διατηρεί τον χαρακτήρα του μεγάλου ντέρμπι, με τους «πράσινους» να επιδιώκουν να βάλουν τέλος στο αήττητο των «ερυθρόλευκων» και να διατηρήσουν τη δική τους καλή αγωνιστική εικόνα ενόψει των playoffs.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.