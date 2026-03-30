Η τελική 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του ντέρμπι αιωνίων τη Δευτέρα το βράδυ με τον Ολυμπιακό, αποκαλύπτει τα προβλήματα που έχει ο Εργκίν Αταμάν σχετικά με το συγκεκριμένο ματς. Αν και… αδιάφορο βαθμολογικά, οι «πράσινοι» μπαίνουν με σύνθεση ανάγκης στην «αιώνια» κόντρα.
Συγκεκριμένα ο Αταμάν δεν θα ρισκάρει τη συμμετοχή παικτών που ταλαιπωρούνται από προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι εκτός πλάνων τέθηκαν οι Χέιζ-Ντέιβις και Ερνανγκόμεθ, όπως και οι Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Σαμοντούροφ.
Ο Αμερικανός άσος είχε ενοχλήσεις στη γάμπα, ο Ισπανός πάσχει από γαστρεντερίτιδα, ο Γκραντ έχει ρωγμώδες κάταγμα σε μετακάρπιο του χεριού του. ο Ρογκαβόπουλος θλάση, όπως πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει και ο νεαρός άσος.
Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχει και ο Γκριγκόνις ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στη λίστα των ξένων παικτών.
Αυτός που μπορεί να αγωνιστεί σήμερα είναι ο Αβδάλας, ο οποίος δηλώθηκε στο ρόστερ της ομάδας.