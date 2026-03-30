Η τελική 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του ντέρμπι αιωνίων τη Δευτέρα το βράδυ με τον Ολυμπιακό, αποκαλύπτει τα προβλήματα που έχει ο Εργκίν Αταμάν σχετικά με το συγκεκριμένο ματς. Αν και… αδιάφορο βαθμολογικά, οι «πράσινοι» μπαίνουν με σύνθεση ανάγκης στην «αιώνια» κόντρα.

Συγκεκριμένα ο Αταμάν δεν θα ρισκάρει τη συμμετοχή παικτών που ταλαιπωρούνται από προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι εκτός πλάνων τέθηκαν οι Χέιζ-Ντέιβις και Ερνανγκόμεθ, όπως και οι Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Σαμοντούροφ.