Βαρύ το κλίμα στο ελληνικό μπάσκετ μετά την είδηση του θανάτου του Βασίλη Γκούμα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ο εκλιπών συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες μορφές της εποχής του, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα με τη φανέλα του Πανελλήνιου και της ΑΕΚ, ενώ υπήρξε για χρόνια βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας. Γεννημένος στον […]