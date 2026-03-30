Αν και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Εβάν Φουρνιέ δεν έλειψε από το πλευρό της ομάδας του. Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού ακολούθησε κανονικά την αποστολή και βρέθηκε στο γήπεδο, προκειμένου να στηρίξει τους συμπαίκτες του από κοντά.

Η απουσία του από το παρκέ λόγω τιμωρίας δεν τον εμπόδισε να αποτελέσει κομμάτι της ομάδας σε μια τόσο σημαντική αναμέτρηση, αποδεικνύοντας τον ηγετικό του ρόλο και τη διάθεσή του να συμβάλλει με κάθε τρόπο, έστω και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η παρουσία του λειτουργεί ενισχυτικά για το σύνολο του Ολυμπιακού, με τον ίδιο να στέλνει μήνυμα ενότητας και στήριξης σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν.