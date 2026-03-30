Το ημίχρονο του ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL στιγματίστηκε από ένταση, με αποκορύφωμα την αποβολή των Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά το μεταξύ τους επεισόδιο.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Σάσα Βεζένκοβ, με την εξέδρα να εκτοξεύει συνθήματα εναντίον του. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός χαρακτήρισε τα συνθήματα «εμετικά» και ζήτησε να καταγραφεί η κατάσταση στο φύλλο αγώνος.

Παράλληλα, στο φινάλε του ημιχρόνου, ενώ ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζώκας προσέγγισε τη γραμματεία για εξηγήσεις, σημειώθηκε και εκεί νέο περιστατικό, ενισχύοντας την ένταση που επικράτησε στο ματς.