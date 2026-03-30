Ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς στη EuroLeague αποτελεί ο Μόουζες Ράιτ, χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη Ζαλγκίρις Κάουνας τη φετινή σεζόν. Με μέσο όρο 13 πόντους και 6 ριμπάουντ, ο Αμερικανός σέντερ έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ως ένας από τους κορυφαίους ψηλούς της διοργάνωσης.

Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, το μέλλον του απασχόλησε έντονα τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο φαίνεται πως η απόφαση έχει ήδη ληφθεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BasketNews», ο Ράιτ σκοπεύει να αποχωρήσει από τη λιθουανική ομάδα και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Zalgiris Kaunas has started planning for the future without Moses Wright, per @Urbodo 👀 The most likely next destination for Wright:https://t.co/9twv2ZVbHS — BasketNews (@BasketNews_com) March 30, 2026

Η Ζαλγκίρις επιχείρησε να τον κρατήσει, καταθέτοντας βελτιωμένη πρόταση ανανέωσης, όμως οι πιθανότητες παραμονής του θεωρούνται πλέον ελάχιστες. Παράλληλα, οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν, χωρίς να υπολογίζουν στον Αμερικανό σέντερ.

Την ίδια στιγμή, η Μπαρτσελόνα φαίνεται να βρίσκεται στην pole position για την απόκτησή του, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Το ενδιαφέρον αναμένεται να ενταθεί το προσεχές διάστημα, με τον Ράιτ να αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους παίκτες ενόψει καλοκαιριού.