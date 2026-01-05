Στον Πειραιά είναι σαφές τι υποστηρίζουν στις μεταξύ τους συζητήσεις: «Υπάρχει στην ομάδα το καλύτερο βαρύ σέντερ, ο Μιλουτίνοφ, τώρα αποκτήθηκε και ο πλέον εκρηκτικός ψηλός στην Ευρωλίγκα, ο Τζόουνς»! Ισως δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα όλα όσα πιστεύουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Οντως, ο Ταϊρίκ Τζόουνς, στην καλή του ημέρα, μπορεί να κάνει τη διαφορά και με δεδομένο πως οι διαθέσιμοι ψηλοί σπανίζουν, μάλλον πέτυχε το κέντρο του στόχου ο Μπαρτζώκας. Τώρα, διαθέτει ένα υπερπλήρες ρόστερ και σαφώς η συμμετοχή στο final -4 δεν θα αποτελεί από μόνη της επιτυχία, εφόσον αυτή δεν συνοδευτεί με την κατάκτηση της κούπας.

Τι παίκτης είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς; Μια ματιά στο αγωνιστικό του στυλ, σε πείθει για κάθε πτυχή των δυνατοτήτων του. Εδώ και κάμποσα χρόνια ο Ολυμπιακός αναζητούσε έναν παίκτη να …σετάρει τον έτερο ψηλό, είτε αυτός λεγόταν Φαλ είτε Μιλουτίνοφ. Κάποιον δηλαδή με έφεση στο παιχνίδι κοντά στη στεφάνη, με δυνατότητες για κάρφωμα και αξιόπιστο στο πικ εν ρολ. Με άλλα λόγια, όταν έχεις δει αγωνιζόμενο τον Κάιλ Χάινς (που δεν ήταν καν δύο μέτρα!) ή τους Ντάνστον και Οθέλο Χάντερ, τέτοιον παίκτη κυνηγάς να βάλεις στο δυναμικό του. Γιατί πολύ απλά το μπάσκετ έχει αλλάξει.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, είναι στα 2, 06 μ. και το πολύ ενδιαφέρον σχετίζεται με το γεγονός πως στην Παρτιζάν έφτασε περίπου έναν χρόνο μετά τη φυγή από το Βελιγράδι του Ματίας Λεσόρ. Εντυπωσιακά αθλητικός παίκτης, πηδά με δύναμη και καρφώνει με μανία στο αντίπαλο καλάθι, πανηγυρίζει με πάθος, τελειώνει φάσεις και κυνηγά κάθε μπάλα. Γι’ αυτό άρεσε τόσο στους φίλους της Παρτιζάν, έμοιαζε με τον Λεσόρ. Και προφανώς, αν δώσει όσα μπορεί ή αυτά που αναμένει το κοινό, ασφαλώς και θα τον αγκαλιάσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και θα τον χειροκροτήσουν στο ΣΕΦ ή όπου αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι.

Η νέα και κατά τα φαινόμενα τελευταία προσθήκη του Ολυμπιακού, έρχεται Ιανουάριο. Στο μέσον της αγωνιστικής σεζόν. Συχνά πυκνά τέτοιοι παίκτες δείχνουν κομβικοί και η παρουσία τους φαντάζει καταλυτική. Αλλά περισσότερο από τον Λεσόρ ή τον Χάινς, ο Τζόουνς σε άλλον παίκτη μοιάζει που κι αυτός έπιασε Λιμάνι χειμώνα: τον Ιανουάριο του ’24. Ναι, για τον Μόουζες Ράιτ ο λόγος. Αρχισε καταπληκτικά, έμεινε πέρυσι εκτός για μήνες λόγω προβλημάτων υγείας και το περασμένο καλοκαίρι αποχώρησε. Τα προσόντα του, δυσεύρετα. Αλλά η κλάση του Ταϊρίκ Τζόουνς, χωρίς αμφιβολία είναι υψηλότερη. Ο νέος ερυθρόλευκος σέντερ, έχει μεγάλο ταβάνι ως παίκτης και μένει να το δούμε στο παρκέ!