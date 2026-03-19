Σε τροχιά ενίσχυσης ενόψει της νέας σεζόν έχει ήδη μπει η Μπαρτσελόνα, με τον Μόουζες Ράιτ να βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών της πλάνων. Σύμφωνα με σημοσίευμα της ιστοσελίδας «sportando», οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία για συνεργασία που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το καλοκαίρι.

Ο Αμερικανός σέντερ, που πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας, έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στην EuroLeague, γεγονός που οδήγησε τους «μπλαουγκράνα» στο να κινηθούν αποφασιστικά για την απόκτησή του.

Το συμβόλαιο που φέρεται να έχει συμφωνηθεί, έχει διάρκεια έως το 2028, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση της ισπανικής ομάδας να επενδύσει μακροπρόθεσμα.

Παράλληλα, η Μπαρτσελόνα δεν σκοπεύει να περιοριστεί σε μία μόνο προσθήκη, καθώς ήδη εξετάζει και άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση του ρόστερ της, δείχνοντας πως το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα «θερμό» στη Βαρκελώνη.