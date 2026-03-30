Μια συνέντευξη από το 1978 στην οποία ο Τόλης Βοσκόπουλος αναφερόταν στη Μαρινέλλα και στη σημασία που είχε για τη ζωή του παρουσίασε η ΕΡΤ.

Σε αυτή ο αγαπημένος ερμηνευτής έλεγε «για εμένα έπαιξε πάντα ρόλο η γυναίκα και αυτή τη στιγμή για τη γυναίκα μου έχω να σου πω ότι αν αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μία κατάσταση που μπορεί κανείς ας πούμε να τη θεωρήσει μια καλή κατάσταση αυτό το χρωστάω στη γυναίκα μου, γιατί η γυναίκα μου είναι σπουδαία. Δεν είναι Μαρινέλλα μόνο στο τραγούδι. Η Μαρινέλλα είναι Μαρινέλλα παντού».

Η κορυφαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί τον Σεπτέμβριο του 2024. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου, από τις 08:00 έως τις 13:00, ώστε φίλοι και θαυμαστές να αποτίσουν φόρο τιμής.