Μικρές διακυμάνσεις κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να αναμένουν την ανακοίνωση στοιχείων για τον πληθωρισμό στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 574,98 μονάδες στις 10:09 ώρα Ελλάδας. Ο κλάδος των εταιριών αμυντικού εξοπλισμού ήταν αυτός με τις μεγαλύτερες απώλειες, με πτώση 0,8%.

Η πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε άλμα, τροφοδοτώντας τους φόβους για πληθωρισμό και ωθώντας τον ευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του από τον Μάρτιο του 2020.

Η σύγκρουση δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται, με τους φιλοϊρανούς μαχητές Χούθι της Υεμένης να εκτοξεύουν πυραύλους κατά του Ισραήλ, προκαλώντας μεγαλύτερη ένταση και αυξάνοντας τους φόβους για περαιτέρω διατάραξη στις θαλάσσιες οδούς. Η τιμή του πετρελαίου μπρεντ ξεπέρασε σήμερα τα 115 δολάρια το βαρέλι.