Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει ενισχύσει τους πληθωριστικούς κινδύνους και έχει επηρεάσει τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 579,71 μονάδες στις 10:16 ώρα Ελλάδας.

Οι μετοχές των μέσων μαζικής ενημέρωσης σημείωσαν πτώση 1,4%.

Η εβδομάδα αυτή έχει σημαδευτεί από αστάθεια, με τον δείκτη να υποχωρεί πρόσκαιρα κατά 10% τη Δευτέρα από τα υψηλά επίπεδα του Φεβρουαρίου, αλλά τώρα οδεύει προς ανοδικό κλείσιμο καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα παρατείνει την προθεσμία για να ξανανοίξει το Ιράν το Στενό του Χορμούζ.