Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ξεκίνησαν τη νέα εβδομάδα με έντονες απώλειες, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκρηκτική άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρούσε κατά περίπου 2,3% στις 10:14 το πρωί ώρα Ελλάδας, με σχεδόν όλα τα χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους, πλην ενέργειας (πετρελαίου και φυσικού αερίου), να κινούνται σε “βαθύ κόκκινο”.

Η εικόνα των δεικτών:

DAX (Γερμανία): -2,5%

CAC 40 (Γαλλία): -2,4%

FTSE MIB (Ιταλία): -2,3%

FTSE 100 (Βρετανία): -1,6%

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές ξύπνησαν τη Δευτέρα αντιμέτωποι με νέα αναταραχή, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν την Κυριακή τα 110 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022. Η άνοδος αυτή πυροδοτήθηκε από την απόφαση σημαντικών πετρελαιοπαραγωγών χωρών (Κουβέιτ, Ιράν, ΗΑΕ) να μειώσουν την παραγωγή τους, ως απάντηση στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Διαβάστε ΕΔΩ για τις τιμές πετρελαίου

G7 και IEA: Έκτακτη σύσκεψη για το πετρέλαιο

Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών του G7 πρόκειται να πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα, με αντικείμενο τη συζήτηση μιας πιθανής κοινής απελευθέρωσης πετρελαίου από τα αποθέματα, σε συντονισμό με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA).

Διαβάστε αναλυτικά όλο το παρασκήνιο ΕΔΩ.

Γεωπολιτική μεταβολή στο Ιράν

Παράλληλα με το οικονομικό σοκ, οι αγορές αποτιμούν τη σημαντική πολιτική αλλαγή στην Τεχεράνη, καθώς το Ιράν όρισε τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ (Mojtaba Khamenei) ως νέο Ανώτατο Ηγέτη, σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Διαβάστε ακόμα: