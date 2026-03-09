Το δολάριο ενισχύθηκε έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή ώθησε την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και αύξησε τη ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα ως ασφαλές καταφύγιο.

Η διάθεση των επενδυτών για το δολάριο αυξήθηκε, καθώς οι αγορές πετρελαίου αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμών στην παραγωγή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν με επέκταση της σύγκρουσης με το Ιράν. Παράλληλα, το Ιράν όρισε νέο ηγέτη και οι ένοπλες δυνάμεις του δήλωσαν ότι διαθέτουν ικανότητα για παρατεταμένο πόλεμο υψηλής έντασης.

Ενίσχυση του δείκτη δολαρίου και αντιδράσεις των G7

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot αυξήθηκε έως και 0,7%, μετά την άνοδο 1,3% της προηγούμενης εβδομάδας. Ωστόσο, τα κέρδη περιορίστηκαν όταν η Financial Times ανέφερε ότι οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) θα εξετάσουν το ενδεχόμενο κοινής απελευθέρωσης αποθεμάτων πετρελαίου για να περιορίσουν την άνοδο των τιμών ενέργειας.

Η κορώνα της Σουηδίας σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των νομισμάτων της G10 currencies, ακολουθούμενη από τη στερλίνα και την κορώνα της Νορβηγίας. Το ραντ της Νότιας Αφρικής υποχώρησε περισσότερο από όλα τα μεγάλα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών.

Το δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο

«Το δολάριο θεωρείται το απόλυτο ασφαλές καταφύγιο λόγω της ρευστότητάς του, ενώ ενισχύεται και από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου», δήλωσε ο Matthew Ryan, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Ebury. «Προβλέπουμε συνέχιση της ανόδου του δολαρίου όσο ο πόλεμος παρατείνεται χωρίς άμεση λύση».

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει εντείνει τους φόβους για πληθωρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, ωθώντας τους επενδυτές να περιορίσουν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). Το δολάριο επωφελείται επίσης από τη θέση των ΗΠΑ ως του μεγαλύτερου παραγωγού πετρελαίου στον κόσμο.

Το αμερικανικό νόμισμα αποτελεί ένα από τα λίγα παραδοσιακά καταφύγια που εξακολουθούν να προσφέρουν προστασία στους επενδυτές, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ταράζει τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα κρατικά ομόλογα, το γεν, το ελβετικό φράγκο και ο χρυσός έχουν δεχθεί πιέσεις, ενώ το δολάριο συνεχίζει να ενισχύεται.

Ανησυχία στην Ιαπωνία και προοπτικές επιτοκίων

Το γεν υποχώρησε εκ νέου τη Δευτέρα, καταγράφοντας πτώση 0,4%. Το ιαπωνικό νόμισμα κινείται πλέον κοντά σε επίπεδα που ενδέχεται να προκαλέσουν εικασίες για πιθανή παρέμβαση των αρχών στην αγορά.

«Οι ιάπωνες αξιωματούχοι σίγουρα θα αισθάνονται ανήσυχοι τώρα που η ισοτιμία δολαρίου-γεν πλησιάζει ξανά το 160», δήλωσε η Carol Kong, στρατηγικός αναλυτής στην Commonwealth Bank of Australia στο Σίδνεϊ.

Τα στοιχεία των αγορών δείχνουν ότι οι προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου παραμένουν ισχυρές. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (CFTC), τα hedge funds εμφανίζονται λιγότερο απαισιόδοξα για το δολάριο από τον Ιανουάριο, διατηρώντας θέσεις ύψους περίπου 12,3 δισ. δολαρίων, έναντι 18,9 δισ. δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι αγορές ομολόγων στηρίζουν επίσης το δολάριο, καθώς οι επενδυτές μεταθέτουν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων της Fed κατά ένα τέταρτο της μονάδας για τον Σεπτέμβριο. Στα τέλη Φεβρουαρίου, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, οι αγορές προεξοφλούσαν μείωση αυτού του μεγέθους έως τον Ιούλιο.

Ορισμένοι επενδυτές της αγοράς παραγώγων εκτιμούν μάλιστα ότι η Fed ενδέχεται να αποφύγει οποιαδήποτε μείωση επιτοκίων μέσα στο έτος.

Προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία

«Προετοιμαστείτε για υψηλότερες τιμές πετρελαίου βραχυπρόθεσμα και αυξημένη αποστροφή κινδύνου», δήλωσε ο Rodrigo Catril, στρατηγικός αναλυτής στην National Australia Bank Ltd. Αυτό, όπως είπε, σημαίνει «ισχυρότερο δολάριο, με τις οικονομίες που εξαρτώνται από την ενέργεια —όπως η Ευρώπη και η Ιαπωνία— να πλήττονται περισσότερο από εκείνες που είναι ενεργειακά ανεξάρτητες, όπως η Αυστραλία».