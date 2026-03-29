Η διακοπή των Εθνικών θέλει μερικά 24ωρα ακόμα για να τελειώσει. Και μαζί της, θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση του Άρη για τη διαδικασία των πλέι οφ.

Η αφετηρία ως γνωστό είναι στη Λιβαδειά το επόμενο Σαββατοκύριακο… Η εκκίνηση μίας σειράς έξι αγώνων στην οποία οι Θεσσαλονικείς θα χρειαστούν στη χειρότερη το απόλυτο των νικών ή στη χειρότερη ένα καρέ. Το πώς θα το καταφέρουν… είναι ένα άλλο θέμα.

Αυτή η εύλογη απορία προκύπτει αρχικά από την εικόνα της ομάδας… Από εκεί και πέρα, όμως, υπάρχει και η στατιστική την οποία ο Άρης καλείται να κοντράρει. Τον ίδιο του τον εαυτό, για να το θέσουμε πιο λαϊκά.

Σε οκτώ μήνες τους οποίους κάλυψε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ο Άρης είχε όλες κι όλες έξι νίκες! Μόνο δύο από αυτές ήταν στο «Κλεάνθης Βικελίδης»!

Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε 1,5 μήνα οι Θεσσαλονικείς πρέπει να πάρουν ακριβώς τις νίκες που είχαν στη regular season ή έστω τις περισσότερες εξ αυτών.

Μία αρχή που σίγουρα πρέπει να γίνει κόντρα στον Λεβαδειακό την επόμενη εβδομάδα. Μία νίκη που θα κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες του Άρη. Σε διαφορετική περίπτωση και ειδικά σε ενδεχόμενη ήττα, ίσως να έχει και μικρή σημασία τί θα ακολουθήσει για μία ομάδα όπου ήδη το μυαλό όλων είναι περισσότερο στην επόμενη μέρα παρά στη διαδικασία των πλέι οφ.