Ο Αθηναϊκός πανηγύρισε μια εμφατική νίκη απέναντι στον Πρωτέα Βούλας με σκορ 94-56 στον τελικό του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, που πραγματοποιήθηκε στο ΔΑΚ Ελευθερούπολης στην Καβάλα, κατακτώντας το τρόπαιο.

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο για τη φετινή σεζόν, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία, καθώς συμμετέχει ήδη στους τελικούς τόσο της Α1 Γυναικών όσο και του EuroCup Women.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ακολούθησαν έντονοι πανηγυρισμοί, με τις παίκτριες της ομάδας του Βύρωνα να ζουν στιγμές ενθουσιασμού κατά τη διάρκεια και μετά την απονομή του τροπαίου.

Η απονομή και οι πανηγυρισμοί του Αθηναϊκού