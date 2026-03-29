Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στους Λογγάδες Ιωαννίνων για τον εντοπισμό του 56χρονου πρώην συνοριοφύλακα Νίκου Κάκαβου, ο οποίος αγνοείται εδώ και αρκετές ημέρες. Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, ενώ η αγωνία των συγγενών και των κατοίκων της περιοχής παραμένει έντονη.

Την Κυριακή (29/3), στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετείχε ενεργά και ο Δήμος Ιωαννιτών, παρέχοντας υποστήριξη στις δυνάμεις που επιχειρούν στο δύσβατο πεδίο. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκε ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου, Βασίλης Βράστος, συνδράμοντας στον επιχειρησιακό συντονισμό και στη διευκόλυνση των ομάδων διάσωσης.

Καθοριστική αποδείχθηκε η συμβολή των εθελοντών, με τον Άγγελο Νάστο να συμμετέχει στις έρευνες χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο drone. Η τεχνολογία επέτρεψε την επισκόπηση μεγάλων εκτάσεων από αέρος, σε σημεία όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ιωαννιτών εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τους εθελοντές για την ανιδιοτελή προσφορά τους. Τόνισε ότι η συνεργασία και η αλληλεγγύη αποτελούν τα πιο ισχυρά εργαλεία σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα, στη διάθεση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, έως ότου υπάρξει κάποιο νεότερο για την τύχη του 56χρονου.