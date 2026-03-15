Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης ένας 81χρονος από τον Αρχάγγελο της Ρόδου, ο οποίος αγνοείτο από το προηγούμενο βράδυ, όταν είχε μεταβεί σε παραλία κοντά στη Λίνδο για ψάρεμα. Το άψυχο σώμα του βρέθηκε σε βραχώδη περιοχή από κάτοικο που συμμετείχε στις έρευνες με τη βάρκα του.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία ανέλαβαν τη μεταφορά της σορού στο νοσοκομείο της Ρόδου. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του.