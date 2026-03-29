Το ασήμι ανέκαμψε μετά από μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας, με την τιμή του spot να κυμαίνεται γύρω στα 69 έως 70 δολάρια ανά ουγγιά. Το πολύτιμο μέταλλο ανέκτησε έδαφος έπειτα από πτώση που το οδήγησε έως τα 67,75 δολάρια στις 26 Μαρτίου, ενώ μόλις μια ημέρα νωρίτερα είχε φτάσει στα 72,60 δολάρια πριν οι πωλητές πιέσουν τις τιμές χαμηλότερα.

Η επιστροφή κοντά στα 70 δολάρια αποδίδεται σε έναν συνδυασμό βραχυπρόθεσμων μακροοικονομικών εξελίξεων και μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών δυνάμεων που διαμορφώνονται εδώ και χρόνια. Η κατανόηση αυτών των παραγόντων εξηγεί γιατί το ασήμι αποτελεί ένα από τα πιο παρακολουθούμενα εμπορεύματα του 2026.

Τι οδήγησε την πτώση και τι έφερε την ανάκαμψη

Η διόρθωση από τα υψηλά της 25ης Μαρτίου προκλήθηκε από την ενίσχυση του δολαρίου και την άνοδο των πραγματικών αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων. Και οι δύο παράγοντες αυξάνουν το opportunity cost της διακράτησης ενός περιουσιακού στοιχείου χωρίς απόδοση, όπως το ασήμι.

Το μήνυμα της Fed ότι αναμένει μόνο μία μείωση επιτοκίων μέσα στο 2026 ενίσχυσε περαιτέρω τις πιέσεις. Το ασήμι δυσκολεύεται να διατηρήσει ανοδική πορεία όταν οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων υποχωρούν.

Η ανάκαμψη των τελευταίων ημερών αντικατοπτρίζει την επαναφορά της μακροπρόθεσμης ανοδικής προοπτικής της αγοράς. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, ιδιαίτερα λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν, διατηρούν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Παράλληλα, η ελαφρά υποχώρηση του δείκτη δολαρίου έδωσε χώρο στην τιμή του μετάλλου να ανακάμψει, ενώ τα θεμελιώδη στοιχεία προσφοράς και ζήτησης παραμένουν σταθερά ευνοϊκά.

Η διαρθρωτική εικόνα της αγοράς ασημιού

Το 2026 αποτελεί το έκτο συνεχόμενο έτος παγκόσμιου ελλείμματος προσφοράς ασημιού. Η παραγωγή από τα ορυχεία εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου το 1,05 δισ. ουγγιές, το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, ωστόσο η βιομηχανική ζήτηση συνεχίζει να υπερβαίνει την προσφορά.

Το σωρευτικό έλλειμμα για την περίοδο 2021-2025 υπολογίζεται σε περίπου 900 εκατ. ουγγιές, σύμφωνα με την Peel Hunt. Η συνεχής αυτή ανισορροπία έχει οδηγήσει τα αποθέματα πάνω από το έδαφος στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας κατανάλωσης ασημιού προέρχεται πλέον από βιομηχανικές εφαρμογές. Ο κύριος μοχλός είναι η ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας, καθώς το ασήμι αποτελεί βασικό συστατικό των φωτοβολταϊκών κυψελών. Παρότι οι κατασκευαστές μειώνουν σταδιακά την ποσότητα που χρησιμοποιείται ανά πάνελ, η συνολική ζήτηση για φωτοβολταϊκά παραμένει ισχυρή, φτάνοντας τα 194 εκατ. ουγγιές το 2026 σύμφωνα με το BloombergNEF.

Επιπλέον, η αυξανόμενη παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, η ενίσχυση των ενεργειακών δικτύων και η ζήτηση από τον τομέα των ηλεκτρονικών ενισχύουν περαιτέρω την κατανάλωση του πολύτιμου μετάλλου.

Κύριες δυνάμεις που διαμορφώνουν την αγορά το 2026

Έλλειμμα προσφοράς. Για έκτη συνεχή χρονιά η ζήτηση υπερβαίνει την παραγωγή, με τα αποθέματα να μειώνονται αισθητά. Η ανάπτυξη της παραγωγής παραμένει περιορισμένη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ασημιού εξορύσσεται ως παραπροϊόν χαλκού, ψευδαργύρου και μολύβδου.

Ζήτηση από τον ηλιακό τομέα. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συνεχίζουν να αυξάνονται παγκοσμίως, καθιστώντας τον κλάδο τον σημαντικότερο βιομηχανικό καταναλωτή ασημιού, ακόμη κι αν η χρήση ανά πάνελ μειώνεται.

Περιορισμοί εξαγωγών από την Κίνα. Από τον Ιανουάριο του 2026 εφαρμόζεται νέο καθεστώς αδειοδότησης για τις εξαγωγές ασημιού, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα μόνο σε μεγάλους παραγωγούς. Το μέτρο αυτό έχει συρρικνώσει περαιτέρω τη φυσική προσφορά στην παγκόσμια αγορά.

Μακροοικονομικό περιβάλλον. Οι προσδοκίες για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, η πιθανή εξασθένηση του δολαρίου και το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο ενισχύουν το ασήμι τόσο ως βιομηχανικό μέταλλο όσο και ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο.

