Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του εκδιωχθέντος σάχη του Ιράν, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή κοινότητα να αποφύγουν οποιαδήποτε συμφωνία με τους σημερινούς ηγέτες της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι το καθεστώς παραμένει απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια.

Σε δηλώσεις του, ο εξόριστος Παχλαβί υποστήριξε πως «το μόνο πράγμα στο οποίο μπορεί κανείς να βασιστεί στα απομεινάρια αυτού του καθεστώτος είναι να αγοράζουν χρόνο, να εξαπατούν και να κλέβουν». Ο 65χρονος, ο οποίος ζει στην εξορία τα τελευταία 47 χρόνια, έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τον εαυτό του ως πιθανό μελλοντικό ηγέτη του Ιράν. Όπως σημείωσε, «δεν θα είναι ποτέ ειλικρινείς ή αληθινοί εταίροι για την ειρήνη».

Μιλώντας στο Συνέδριο Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών στο Τέξας, ο Παχλαβί προειδοποίησε ότι το καθεστώς της Τεχεράνης αξιοποιεί τις διαπραγματεύσεις για να «αγοράσει χρόνο», πριν επιστρέψει -όπως είπε- σε «παλιούς τζιχαντιστικούς τρόπους απειλής της Αμερικής».

Η ιρανική αντιπολίτευση παραμένει έντονα κατακερματισμένη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει σκεπτικισμό για τον ρόλο του Παχλεβί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ένας ηγέτης προερχόμενος από το εσωτερικό της χώρας ίσως αποτελέσει πιο βιώσιμη λύση.