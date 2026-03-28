  • Οι επιθέσεις ισραηλινών και αμερικανικών δυνάμεων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλο το Ιράν
  • Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους σε δυτικούς στόχους
  • Έφτασε στη Μέση Ανατολή το USS Tripoli με τους 2.500 πεζοναύτες των ΗΠΑ
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι με αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ – Τι είπε για τη Συμμαχία σε φόρουμ στο Μαϊάμι
  • ΠΟΥ: Εννέα νοσηλευτές σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στον νότιο Λίβανο
  • Οι Χούθι εκτόξευσαν δύο πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με πηγή ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το CNN.
  • Το Ιράν εξαπέλυσε έκτη βαλλιστική πυραυλική επίθεση κατά του νότιου Ισραήλ χωρίς αναφορές για τραυματίες.
  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε τα κεντρικά γραφεία εταιρείας κατασκευής ναυτικών όπλων στην Τεχεράνη.
  • Το Κουβέιτ ανέφερε ότι εντοπίστηκαν 15 drones την τελευταία ημέρα με στόχο το αεροδρόμιο.
  • Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι αμυντικές συμφωνίες της Ουκρανίας με χώρες του Κόλπου προβλέπουν δεκαετή συνεργασία και κοινές γραμμές παραγωγής.
  • Στον Λίβανο σκοτώθηκαν 51 διασώστες και μέλη ιατρικού προσωπικού από ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τις αρχές.
  • Η CENTCOM διέψευσε ιρανικούς ισχυρισμούς για επιθέσεις σε αμερικανικές δυνάμεις στο Ντουμπάι, δηλώνοντας ότι δεν παραβιάστηκε ευαίσθητη πληροφορία.
  • Οι γαλλικές αρχές απέτρεψαν βομβιστική επίθεση σε υποκατάστημα της Bank of America στο Παρίσι, συλλαμβάνοντας άνδρα που τοποθετούσε αυτοσχέδιο εκρηκτικό.
  • Η Rosatom προειδοποίησε ότι η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ του Ιράν επιδεινώνεται συνεχώς.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα παρατείνει για 10 ημέρες την αναστολή πληγμάτων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν έως τις 6 Απριλίου.

Live blog όλες οι εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

