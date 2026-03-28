- Οι επιθέσεις ισραηλινών και αμερικανικών δυνάμεων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλο το Ιράν
- Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους σε δυτικούς στόχους
- Έφτασε στη Μέση Ανατολή το USS Tripoli με τους 2.500 πεζοναύτες των ΗΠΑ
- Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι με αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ – Τι είπε για τη Συμμαχία σε φόρουμ στο Μαϊάμι
- ΠΟΥ: Εννέα νοσηλευτές σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στον νότιο Λίβανο
- Οι Χούθι εκτόξευσαν δύο πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με πηγή ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το CNN.
- Το Ιράν εξαπέλυσε έκτη βαλλιστική πυραυλική επίθεση κατά του νότιου Ισραήλ χωρίς αναφορές για τραυματίες.
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε τα κεντρικά γραφεία εταιρείας κατασκευής ναυτικών όπλων στην Τεχεράνη.
- Το Κουβέιτ ανέφερε ότι εντοπίστηκαν 15 drones την τελευταία ημέρα με στόχο το αεροδρόμιο.
- Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι αμυντικές συμφωνίες της Ουκρανίας με χώρες του Κόλπου προβλέπουν δεκαετή συνεργασία και κοινές γραμμές παραγωγής.
- Στον Λίβανο σκοτώθηκαν 51 διασώστες και μέλη ιατρικού προσωπικού από ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τις αρχές.
- Η CENTCOM διέψευσε ιρανικούς ισχυρισμούς για επιθέσεις σε αμερικανικές δυνάμεις στο Ντουμπάι, δηλώνοντας ότι δεν παραβιάστηκε ευαίσθητη πληροφορία.
- Οι γαλλικές αρχές απέτρεψαν βομβιστική επίθεση σε υποκατάστημα της Bank of America στο Παρίσι, συλλαμβάνοντας άνδρα που τοποθετούσε αυτοσχέδιο εκρηκτικό.
- Η Rosatom προειδοποίησε ότι η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ του Ιράν επιδεινώνεται συνεχώς.
- Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα παρατείνει για 10 ημέρες την αναστολή πληγμάτων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν έως τις 6 Απριλίου.
«Μυστήριο» με την κλοπή 12 τόνων σοκολάτας KitKat στην Ευρώπη – Το φορτηγό δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του
Δώδεκα τόνοι από σοκολάτες KitKat εξαφανίστηκαν στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, καθώς άγνωστοι δράστες έκλεψαν το φορτηγό που τις μετέφερε, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελβετικής εταιρείας τροφίμων Nestlé. Η εταιρεία ανέφερε ότι το φορτηγό, το οποίο μετέφερε 413.793 μπάρες από τη νέα σειρά KitKat, ξεκίνησε από την κεντρική Ιταλία με προορισμό την Πολωνία, όπου θα […]
Το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων USS Tripoli (LHA 7) έφτασε στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια περίοδο αυξημένης έντασης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, στο πλοίο επιβαίνουν περίπου 2.500 ναύτες και πεζοναύτες. Η δύναμη αυτή είναι πλήρως επιχειρησιακή και διαθέτει τη […]
Για μια ξεχωριστή σελίδα για την Ελλάδα και τη διεθνή της παρουσία, μια ημέρα που σηματοδοτεί την ενίσχυση των δεσμών φιλίας και συνεργασίας με τη Λιβύη, αλλά και την έμπρακτη αποτύπωση του ρόλου της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή, έκανε λόγο από τη Βεγγάζη ο Γιώργος Γεραπετρίτης. « Σήμερα εγκαινιάζουμε το νέο κτήριο του Γενικού […]
Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τα επικριτικά σχόλια προς τους συμμάχους που δεν συμμετέχουν στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν
Βομβιστική επίθεση σε υποκατάστημα της Bank of America στο Παρίσι απέτρεψαν οι γαλλικές αρχές και η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (PNAT) ανέλαβε την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η αστυνομία συνέλαβε νωρίς το πρωί έναν άνδρα που ετοιμαζόταν να πυροδοτήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το υποκατάστημα της […]