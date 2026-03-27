Το Ιράν έχει στείλει «μηνύματα» που δείχνουν ότι ενδιαφέρεται για μια διπλωματική λύση για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όμως δεν έχει απαντήσει στο αμερικανικό σχέδιο που προτάθηκε για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

«Δεν την έχουμε λάβει ακόμη» είπε στους δημοσιογράφους, μετά τη συνεδρίαση των ομολόγων του της G7, αναφερόμενος στην απάντηση του Ιράν. «Είχαμε μια ανταλλαγή μηνυμάτων και ενδείξεων προερχόμενων από το ιρανικό σύστημα –ό,τι απέμεινε από αυτό– που υποδηλώνουν βούληση για να συζητηθούν ορισμένα θέματα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, έχει γίνει «πρόοδος» στις συζητήσεις που είχε με τους συμμάχους των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εμποδιστεί το Ιράν να εφαρμόσει ένα «σύστημα διοδίων» στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Χορμούζ. «Όχι μόνο είναι παράνομο, αλλά είναι απαράδεκτο, επικίνδυνο για τον κόσμο και είναι σημαντικό ο κόσμος να έχει ένα σχέδιο για να το εμποδίσει», σημείωσε.

Οι ΗΠΑ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ματαιώσουν κάποιες από τις παραδόσεις όπλων που προορίζονται για την Ουκρανία, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, επιβεβαίωσε εξάλλου ο Ρούμπιο, υποβαθμίζοντας τον ρόλο της Ρωσίας στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

«Προς το παρόν δεν έχει εκτραπεί τίποτα, όμως αυτό θα μπορούσε να συμβεί», είπε στους δημοσιογράφους. «Αν χρειαζόμαστε κάτι για την Αμερική και είναι αμερικανικό, τότε θα το κρατήσουμε κατ’ αρχάς για την Αμερική», πρόσθεσε.

Ο Ρούμπιο επιτέθηκε επίσης στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι λέει ψέματα όταν δηλώνει ότι οι ΗΠΑ, προκειμένου να παραχωρήσουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο, θέτουν ως όρο να προχωρήσει η ουκρανική πλευρά σε εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία.

«Είναι ψέμα. Είδα τον Ζελένσκι να το λέει και είναι λυπηρό που το είπε αυτό, επειδή δεν αληθεύει», είπε ο Ρούμπιο, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο. «Έχει ειπωθεί στον Ζελένσκι ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα δοθούν μόνο μετά το τέλος του πολέμου», πρόσθεσε.

Ανησυχία για τη βία των εποίκων

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν για τη βία των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη και εξέφρασαν αυτήν την άποψη στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Η Ουάσινγκτον αναμένει από την ισραηλινή κυβέρνηση να κάνει κάτι για αυτό, τόνισε.

Η Κούβα στο μενού της G7

O Ρούμπιο συζήτησε με τους ομολόγους του της G7 την κατάσταση στην Κούβα. Όπως είπε, η οικονομία του νησιού πρέπει να αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξει παρά μόνο εάν αλλάξει το σύστημα διακυβέρνησης. Απέδωσε επίσης τα συνεχή μπλακάουτ στις πεπαλαιωμένες κουβανικές υποδομές.