Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά στον πόλεμο στο Ιράν», κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Λευκό Οίκο. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, οι επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρούν όπως είχε σχεδιαστεί, ενώ επανέλαβε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησής του να επιτύχει τους στόχους της εκστρατείας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Επικεφαλής της εξωτερικής διπλωματίας των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα ολοκληρωθεί σε «εβδομάδες, όχι μήνες».

Μετά την συνάντησή του με τους υπουργούς εξωτερικών της ομάδας χωρών G7, ο Ρούμπιο τόνισε ότι το Ιράν μπορεί να αποφασίσει για το αν θα δημιουργήσει έναν μηχανισμό διοδίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο δημοσιογράφος των δικτύων ενημέρωσης Axios και Channel 12, Μπαράκ Ραβίντ, προσθέτει σε μια ανάρτηση στο X ότι ο Ρούμπιο έθεσε το χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου «σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες» ενώ πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες να επιτύχουν τους στόχους τους στην επιχείρηση «Επική Οργή».