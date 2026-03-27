Ο Πρόεδρος των Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να απομακρύνεται σταδιακά από το ενδιαφέρον του για τον πόλεμο στο Ιράν, προετοιμάζοντας ήδη την «επόμενη μέρα», σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Το παρασκήνιο στην Ουάσινγκτον είναι έντονο, καθώς σήμερα (27.03.2026) αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση του Τραμπ, όπως μετέδωσε το CBS.

Όπως ανέφερε το δίκτυο MS NOW, ο αξιωματούχος που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας χαρακτήρισε τις επανειλημμένες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου περί «νίκης» ως «σε μεγάλο βαθμό υπερβολικές». Επισήμανε ότι αυτές προέρχονται κυρίως από την επιθυμία του Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση στο Ιράν.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς εμφανίζεται εξοργισμένος με τον Μπεναμίν Νετανιάχου, λέγοντάς του πως «πούλησες στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο».

«Ο Τραμπ έχει αρχίσει να βαριέται λίγο με το Ιράν. Όχι ότι το μετανιώνει απλώς βαριέται και θέλει να προχωρήσει», φέρεται να σχολίασε ο ίδιος αξιωματούχος.

Αναζητώντας ειρηνευτική διέξοδο

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ επανέρχεται συχνά στο ενδεχόμενο έναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών. Ωστόσο, η Τεχεράνη διαψεύδει κάθε ενεργή διαπραγμάτευση, υποστηρίζοντας ότι απλώς εξετάζει προτάσεις που έχει λάβει από την Ουάσιγκτον.

Σε πιο αιχμηρό τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τους Ιρανούς διαπραγματευτές «να σοβαρευτούν πριν να είναι αργά». Η στάση του πάντως παραμένει αντιφατική: από τη μία δηλώνει ότι ο πόλεμος έχει ουσιαστικά κριθεί – όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στις 7 Μαρτίου στο Truth Social και από την άλλη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, «κλίνοντας προς» μια χερσαία επιχείρηση.

Ανησυχία για νέα στρατιωτική εμπλοκή

Σύμφωνα με το Axios, το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής έως και 10.000 στρατιωτών στην περιοχή, με στόχο μεταξύ άλλων την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Inside the White House, aides say Trump is already mentally moving on from the Iran conflict. A senior official said: “[Trump] is getting a little bored with Iran. Not that he regrets it or something — he’s just bored and wants to move on.” Source: MS NOW pic.twitter.com/GKPglpDVK6 — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις έχουν περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα, ενώ επιθέσεις με drones και πυραύλους σε ενεργειακές υποδομές εντείνουν τους φόβους για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Δεύτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Τραμπ επιθυμεί να στρέψει την προσοχή του περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα και στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Από την πλευρά του Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη στην περιοχή. «Παρακολουθούμε στενά κάθε κίνηση των ΗΠΑ. Ό,τι κατέστρεψαν οι στρατηγοί δεν μπορούν να το διορθώσουν οι στρατιώτες – αντίθετα θα πέσουν θύματα των αυταπατών του Νετανιάχου. Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη γη μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Εδώ δεν μπορούν να υπερασπιστούν στρατιώτες στις βάσεις τους θα το κάνουν στο Ιράν;» διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, εξαπολύοντας αιχμηρή κριτική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αφορμή τα σενάρια ανάπτυξης Αμερικανών πεζοναυτών.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Γκαλιμπάφ αμφισβήτησε την ικανότητα των ΗΠΑ να προστατεύσουν τα στρατεύματά τους, σημειώνοντας ότι «δεν μπορούν καν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των δυνάμεών τους στις υπάρχουσες βάσεις τους». Με ειρωνικό τόνο πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες παραμένουν «κρυμμένοι σε ξενοδοχεία και πάρκα» και διερωτήθηκε πώς θα μπορούσαν να επιχειρήσουν στο ιρανικό έδαφος.

Η τοποθέτησή του θεωρείται έμμεση προειδοποίηση, τη στιγμή που αμφίβια πολεμικά πλοία και χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες φέρονται να προετοιμάζονται για ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή.

Η θέση του Λευκού Οίκου

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν σκοπεύει προς το παρόν να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, αξιωματούχοι του Πενταγώνου εξετάζουν πιθανά σενάρια για την επόμενη φάση της σύγκρουσης. Αυτά περιλαμβάνουν ακόμη και αποστολή στρατευμάτων με στόχο την κατάληψη συγκεκριμένων θέσεων εντός του Ιράν, όπως ανέφεραν πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων.