Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί καταδίκασε έντονα σειρά ισραηλινών επιθέσεων εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας την Παρασκευή, προειδοποιώντας για ένα «βαρύ τίμημα για τα ισραηλινά εγκλήματα».

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε πολλά πυρηνικά σημεία, μεταξύ των οποίων ένα εργοστάσιο ουρανίου και ένας αντιδραστήρας βαρέος ύδατος στο κεντρικό Ιράν. Πιο δυτικά, ο ισραηλινός στρατός έπληξε δύο χαλυβουργίες στην πόλη Εσφαχάν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).

Το IRIB ανέφερε ότι τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν από μία από τις ισραηλινές επιθέσεις στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Αντιδράσεις από ΗΠΑ και Ιράν

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα καθυστερήσουν πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη επαναλειτουργήσει τα περάσματα στα Στενά του Ορμούζ. Πρόκειται για έναν κρίσιμο θαλάσσιο δίαυλο μεταξύ Ιράν και Ομάν, όπου η ναυσιπλοΐα έχει ουσιαστικά παγώσει μετά την έναρξη της κοινής στρατιωτικής εκστρατείας ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν τον περασμένο μήνα.

«Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε συντονισμό με τις ΗΠΑ», έγραψε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι η ισραηλινή επίθεση «αντιφάσκει με την παράταση προθεσμίας που έδωσε ο Τραμπ στην Τεχεράνη για να παραδώσει τον έλεγχο των στενών».

«Το Ιράν θα επιβάλει βαρύ τίμημα για τα ισραηλινά εγκλήματα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Έκκληση του ΟΗΕ για αυτοσυγκράτηση

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, επανέλαβε την έκκλησή του για «στρατιωτική αυτοσυγκράτηση» προκειμένου να αποφευχθεί «οποιοσδήποτε κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος» μετά τις ισραηλινές επιθέσεις της Παρασκευής.