Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους στο Ιράν χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων, παρά τις πρόσφατες αποστολές πρόσθετων στρατευμάτων στην περιοχή.

Ο Ρούμπιο έκανε τις δηλώσεις αυτές σε δημοσιογράφους πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από συνομιλίες που είχε με τους υπουργούς Εξωτερικών της G7 στη Γαλλία σχετικά με τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ επιτυγχάνουν ήδη τους στρατιωτικούς τους στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την καταστροφή των πυραυλικών και μη επανδρωμένων δυνατοτήτων του Ιράν, των εργοστασίων παραγωγής αυτών των όπλων, καθώς και του ναυτικού και της αεροπορίας της χώρας.

«Είμαστε μπροστά στο χρονοδιάγραμμα στους περισσότερους στόχους και μπορούμε να τους επιτύχουμε χωρίς καμία ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, καμία απολύτως», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός εξήγησε ότι οι πρόσφατες αποστολές χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών στην περιοχή έχουν στόχο να προσφέρουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περισσότερες επιλογές αντίδρασης σε ενδεχόμενες εξελίξεις της σύγκρουσης, αποφεύγοντας ωστόσο να αναφερθεί σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

«Όσον αφορά τους λόγους των αναπτύξεων, πρώτον, ο πρόεδρος πρέπει να είναι έτοιμος για πολλαπλά ενδεχόμενα… Θα είμαστε πάντα προετοιμασμένοι να του παρέχουμε τη μέγιστη ευελιξία και τη δυνατότητα να προσαρμόσει τα σχέδια, εφόσον χρειαστεί», πρόσθεσε.