Η UEFA ανακοίνωσε επίσημα ότι ο φετινός τελικός του Champions League θα ξεκινήσει νωρίτερα από ό,τι είχε συνηθιστεί τα προηγούμενα χρόνια.

Ο μεγάλος αγώνας, που θα πραγματοποιηθεί στην Puskás Aréna στις 30 Μαΐου, θα αρχίσει στις 18:00 τοπική ώρα Ουγγαρίας, δηλαδή στις 19:00 ώρα Ελλάδας, αλλάζοντας την παραδοσιακή βραδινή έναρξη των 22:00.

Η αλλαγή αυτή στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας για τους φιλάθλους και στην καλύτερη διαχείριση των πόλεων που φιλοξενούν τον αγώνα.

Παράλληλα, η UEFA ανακοίνωσε και τις ώρες των ημιτελικών, οι οποίοι θα διατηρήσουν το καθιερωμένο βραδινό πρόγραμμα, με όλα τα παιχνίδια να ξεκινούν στις 22:00.