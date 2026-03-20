Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)
Μετά τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 18-14 και κατέχει πλέον την 8η θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παραμένει ενεργά στο κυνήγι για την πρώτη εξάδα και διεκδικεί την απευθείας πρόκριση στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Η βαθμολογία:
Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη «ανάσα» για τους πράσινους
Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε πολύ κοντά σε μια ήττα που θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο όχι μόνο την εξάδα, αλλά ακόμη και τη θέση του στην πρώτη δεκάδα. Ωστόσο, έδειξε χαρακτήρα και αντίδραση, ανατρέποντας την κατάσταση με αποφασιστικότητα και πάθος. Παρότι στο 28ο λεπτό βρέθηκε πίσω με 12 πόντους (50-62) και παρουσίασε κακή εικόνα, κατάφερε […]
Ιστορικό επίτευγμα για τον Σλούκα με την φανέλα του Παναθηναϊκού
Ο Κώστας Σλούκας έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς κατέγραψε 1.000 ριμπάουντ στην EuroLeague και μπήκε σε ένα σπάνιο κλαμπ παικτών που έχουν ξεπεράσει τα 1.000 πόντους, 1.000 ασίστ και 1.000 ριμπάουντ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. 🤩 What more is there? @kos_slou enters the 1000-1000-1000 club – only the 3rd ever. pic.twitter.com/t7rOBHq7ei — […]
Σάκκαρη – Παρκς 0-2: Ήττα και αποκλεισμός από την πρεμιέρα στο Miami Open
Η Μαρία Σάκκαρη (Νο33) έμεινε εκτός του Miami Open, καθώς ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Αλίσια Παρκς (Νο105) στον πρώτο της αγώνα για τη φάση των 64 του 1000άριου τουρνουά. Η Αμερικανίδα τενίστρια πήρε το πρώτο σετ με 6-2, κάνοντας break στο 5-3 και υπερασπιζόμενη το σερβίς της για το 1-0. Στο δεύτερο σετ, […]
Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Ο Πανταζής τερμάτισε 16ος στο τριπλούν
Ο Ανδρέας Πανταζής έκανε την παρθενική του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας, αλλά η παρουσία του δεν ήταν αντιπροσωπευτική για τις δυνατότητές του. Ο 26χρονος άλτης ξεκίνησε με 15,45 μ., συνέχισε με 15,35 μ. και η τρίτη του προσπάθεια ήταν άκυρη. Για να προκριθεί στον αγώνα μετά την τρίτη προσπάθεια […]