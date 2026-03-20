Η τιμωρία του Ματίας Αλμέιδα μειώθηκε εκ νέου, με αποτέλεσμα ο προπονητής της Σεβίλλη να επιστρέψει νωρίτερα από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν στον πάγκο της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, η ποινή του περιορίστηκε στις πέντε αγωνιστικές, όπως έγινε γνωστό μετά από τροποποίηση στον Πειθαρχικό Κώδικα της ισπανικής Ομοσπονδίας. Αυτό σημαίνει πως θα απουσιάσει και από την αναμέτρηση με τη Βαλένθια το Σάββατο (21/3, 22:00), αλλά θα επιστρέψει κανονικά μετά τη διακοπή, στο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Οβιέδο στις 5 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, είχε αρχικά τιμωρηθεί με επτά αγωνιστικές, λόγω της αποβολής του και της συμπεριφοράς του προς τον διαιτητή στην αναμέτρηση με την Αλαβές στις 14 Φεβρουαρίου. Η Σεβίλλη προσέφυγε στο CAS, το οποίο μείωσε αρχικά την ποινή στις έξι αγωνιστικές, πριν προκύψει η τελική περαιτέρω μείωση.