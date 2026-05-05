Χρυσή ευκαιρία να «σφραγίσει» την πρόκρισή του για το Final Four της Αθήνας έχει ο Ολυμπιακός απόψε (20.45 – Novasports Prime) στο Πριγκιπάτο απέναντι στην ακόμα πιο «λαβωμένη» Μονακό. Mε την αύρα από τις δύο εμφατικές νίκες (με συνολικό άθροισμα 51 πόντων διαφορά !) στο ΣΕΦ οι πρωταθλητές Ελλάδας θα επιχειρήσουν να «σκουπίσουν» τον αντίπαλό τους και για πρώτη φορά από το 2009 όπου θεσπίστηκε το σύστημα του best of five να πάρουν την πρόκριση με 3-0, κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ καμία ελληνική ομάδα μέχρι σήμερα.

Δεν είναι μόνο η διαφορά δυναμικότητας που έχουν οι δύο ομάδες, αλλά το γεγονός ότι οι Μονεγάσκοι εκτός του μόνιμου απόντα τον τελευταίο καιρό Νίκολα Μίροτιτς που δεν θα αγωνιστεί ούτε απόψε, σε σχέση με τα δύο πρώτα παιχνίδια έχουν δύο ακόμα πολύ σημαντικές απουσίες αυτές του Αλφα Ντιαλό (μακράν ο καλύτερος αμυντικός τους που ψηφίστηκε κορυφαίος στην Ευρωλίγκα) αλλά και του Ντάνιελ Τάις, που αποχώρησε τραυματίας από τον δεύτερο αγώνα στο ΣΕΦ.

Αρα μοναδικός διαθέσιμος ψηλός θα είναι ο Κεβάριους Χέις. Η γαλλική ομάδα είναι τυχερή που ο Μάικ Τζέιμς, τιμωρήθηκε – αλλά με ανασταλτικό χαρακτήρα – για τη συμπεριφορά του και την αποβολή του στο δεύτερο αγώνα αλλιώς το παιχνίδι θα ήταν εντελώς διαδικαστικού χαρακτήρα. Η Μονακό θα παραταχθεί λογικά με 8 παίκτες (Τζέιμς, Οκόμπο, Στραζέλ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Μπλόσομγκεϊμ και Χέις).

«Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four και θα ήταν ευχής έργον να ολοκληρώσουμε τη δουλειά από το πρώτο παιχνίδι εκεί. Εχουμε συγκεντρωθεί σε αυτό και στο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και φυσικά να μην επαναπαυτούμε από τις απουσίες που γράφονται στα μέσα ενημέρωσης» είπε ο κόουτς Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση της ομάδας χθες, με τον Εβάν Φουρνιέ να εμφανίζεται στο αεροδρόμιο με μια εντυπωσιακή μπλούζα από τον θρίαμβο του Ολυμπιακού το 1997 στη Ρώμη.

«Ολοι οι παίκτες είναι πολύ συγκεντρωμένοι στις προπονήσεις, θέλουμε να πάμε σε ακόμα ένα Final Four, πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε. Αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι ο Ντιαλό δεν παίζει τους αφαιρεί κάποιο ποσοστό σκληρότητας, γιατί είναι ο καλύτερος αμυντικός της EuroLeague φέτος. Αν δείτε τους οκτώ παίκτες που απομένουν στη Μονακό είναι πολύ ποιοτικοί, δεν πρέπει να επαναπαυτούμε καθόλου» πρόσθεσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Με την αποστολή ταξίδεψαν και οι πρόεδροι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.

Νωρίτερα απόψε στη Βουλγαρία (19.00 – Novasports 5) η Χάποελ θα παίξει το τελευταίο της χαρτί κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης η οποία προηγείται με 2-0.