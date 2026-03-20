Η τύχη δεν ήταν με το μέρος της ΑΕΚ τη Παρασκευή (20/03) στην κλήρωση των προημιτελικών του Basketball Champions League, καθώς στον δρόμο της βρέθηκε η ισπανική Μπανταλόνα. Εφόσον η Ένωση προκριθεί, θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον νικητή του ζευγαριού Ουνικάχα Μάλαγα – Άλμπα Βερολίνου.

Ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα είναι προγραμματισμένος για την 1η Απριλίου στη SUNEL Arena, ενώ ο δεύτερος θα διεξαχθεί στις 7 ή 8 Απριλίου στην Ισπανία. Αν χρειαστεί τρίτο ματς, αυτό θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου στα Λιόσια.

Το Final Four της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στην Μπανταλόνα το τριήμερο 7–9 Μαΐου, με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο.

Για την έκβαση της κλήρωσης τοποθετήθηκε ο τεχικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα. Ο Σέρβος προπονητής παραδέχθηκε πως δεν επιθυμούσε τους Ισπανούς για αντίπαλο του, αλλά παρόλα αυτά τόνισε πως η ομάδα του θα παλέψει για την πρόκριση.

«Προφανώς, πέσαμε στην κλήρωση με την ομάδα, που δεν θα ήθελε κανένας… Για δύο λόγους: Και επειδή η Μπανταλόνα είναι πολύ καλή ομάδα, και επειδή στο γήπεδό της θα διεξαχθεί το F4 της διοργάνωσης.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προέχει για εμάς είναι εκείνες τις ώρες να είμαστε όλοι υγιείς. Είναι βασικό για εμάς να είναι η ομάδα μας πλήρης. Και θα το παλέψουμε. Και να πω και κάτι άλλο; Όλες οι επιτυχίες της ΑΕΚ έχουν έρθει μέσα από δυσκολίες.

Είμαστε συνηθισμένοι… Είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα»