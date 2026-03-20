Πλούσιο είναι το σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο και τένις, με σημαντικούς αγώνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό στις μεγάλες τηλεοπτικές πλατφόρμες.

Ποδόσφαιρο

Στις 19:30, η COSMOTE SPORT 1 μεταδίδει τον αγώνα Κάλιαρι – Νάπολι, ενώ την ίδια ώρα η NOVASPORTS 2 προβάλλει την αναμέτρηση Καρλσρούη – Γκρόιτερ Φιρτ.

Ακολουθούν στις 21:30 η Λειψία – Χοφενχάιμ από τη NOVASPORTS 3 και στις 21:45 η Τζένοα – Ουντινέζε από τη COSMOTE SPORT 2.

Στις 22:00, η δράση συνεχίζεται με Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη NOVASPORTS Premier League, Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Σοσιεδάδ στη NOVASPORTS 1 και Πρέστον – Στόουκ στη COSMOTE SPORT 7. Στις 22:15, η COSMOTE SPORT 3 μεταδίδει το ματς Εστρέλα – Κάζα Πία.

Μπάσκετ

Το μπασκετικό πρόγραμμα ξεκινά στις 19:45 με τη Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο στο NOVASPORTS Start και συνεχίζεται στις 20:00 με Ζάλγκιρις – Ρεάλ Μαδρίτης στο NOVASPORTS 4.

Στις 21:15, ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο NOVASPORTS Prime, ενώ στις 21:45 η Βιλερμπάν αντιμετωπίζει τη Μακάμπι στο NOVASPORTS 5. Η βραδιά κλείνει στις 01:30 με τον αγώνα Ντιτρόιτ Πίστονς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο COSMOTE SPORT 4.

Βόλεϊ

Στις 21:30, η ΕΡΤ2 Σπορ μεταδίδει τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, προσφέροντας έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

Στίβος

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου ξεκινά την πρώτη του μέρα, με μεταδόσεις στις 11:00 από την ΕΡΤ2 Σπορ και στις 19:00 από την ΕΡΤ1.

Τένις

Οι φίλοι του τένις μπορούν να παρακολουθήσουν τη δράση από τα τουρνουά WTA και ATP 1000 στο Μαϊάμι. Οι αγώνες προβάλλονται στις 17:00 από τα κανάλια NOVASPORTS 6 και COSMOTE SPORT 6, ενώ η δράση συνεχίζεται τα ξημερώματα στις 00:30 στην COSMOTE SPORT 6.