Εχουν περάσει σχεδόν τρεις μέρες από την αποκάλυψη ότι ο σημερινός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, παρέλαβε τον φάκελο των υποκλοπών, παραλείποντας να αναφέρει πως, ως εποπτεύων της ΕΥΠ, είχε υπογράψει την παρακολούθηση προσώπων τα οποία βρέθηκαν, ταυτόχρονα, στο στόχαστρο και του παράνομου λογισμικού Predator. Εξάλλου, ο ίδιος είχε κρίνει πως υπήρχαν βάσιμοι λόγοι «εθνικής ασφαλείας» για να παρακολουθούνται οι Κωστής Χατζηδάκης και Γιώργος Μυλωνάκης, σύζυγοι, συνεργάτες, ο οικονομικός εισαγγελέας Χρήστος Μπαρδάκης.

Ο Αρειος Πάγος δεν έχει σχολιάσει. Οι παρακολουθούμενοι δεν εθίγησαν ούτε ένιωσαν την ανάγκη, να μας εξηγήσουν, γιατί κρίθηκαν ελεγκτέοι από τον εισαγγελέα της ΕΥΠ.

Δεδομένου πως, εκτός από τη δικαστική έρευνα, στον «κουβά» αναμένεται να πάει και το αίτημα για εξεταστική επιτροπή, μάλλον ήρθε η ώρα να θυμηθούμε κάποια γεγονότα που κατατέθηκαν ενόρκως στο δικαστήριο.

Ο καταδικασθείς Λαβράνος, ιδιοκτήτης της Krikel και σύνδεσμος με την Intellexa, κυκλοφορούσε με επίσημη αστυνομική συνοδεία εγκεκριμένη από την ΕΛ.ΑΣ. Ενας φρουρός του τον έφερε σε επαφή με την αποσπασμένη υπάλληλο της ΕΥΠ, στενή συνεργάτιδα του τότε διοικητή Παναγιώτη Κοντολέων και, σύμφωνα με ένορκες καταθέσεις, χειρίστρια του Predator.

Η ώσμωση ΕΥΠ και ιδιωτών ήταν στην πράξη φυσική. Στο πάρκινγκ του ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή, φωτογραφίζεται όχημα της Krikel δίπλα στο αυτοκίνητο του διοικητή της υπηρεσίας· ενώ γραμματείς και αξιωματικοί μετέφεραν CD με υποκλοπές από εκεί σε ιδιωτικό γραφείο στο Ψυχικό.

Τα SMS-παγίδες του Predator πληρώθηκαν από προπληρωμένη κάρτα στο όνομα ενός κρεοπώλη σε σουπερμάρκετ. Η κάρτα βγήκε από κατάστημα Cosmote όπου εργαζόταν φίλος του ο οποίος φέρεται να έκανε «εξυπηρετήσεις στην ΕΥΠ» έναντι επιμίσθιου 500 ευρώ. Και φορτιζόταν με μετρητά σε ΑΤΜ της Αγίας Παρασκευής, μόλις 50 μέτρα μακριά από το ΚΕΤΥΑΚ.

Οι διπλές παρακολουθήσεις δούλευαν σαν σκυταλοδρομία. Η ΕΥΠ έβαζε τον στόχο σε «νόμιμη» επισύνδεση, χαρτογραφούσε συνήθειες κι έδινε την πάσα στην Intellexa. Για παράδειγμα, στόχος κλείνει ραντεβού για εμβόλιο και δέχεται SMS-παγίδα με τα ακριβή στοιχεία του ραντεβού, χωρίς να υπάρχει καμία διαρροή από την ΗΔΙΚΑ.

Τα παραπάνω είναι μονάχα ένα δείγμα των στοιχείων που έχει πια στα χέρια της η δημοσιογραφική έρευνα. Αλλά είναι μάλλον επαρκές για να εξηγηθεί η σπουδή θυτών και θυμάτων να θάψουν την υπόθεση.