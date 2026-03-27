Το Χονγκ Κονγκ προσκαλεί μια σειρά από κεντρικές τράπεζες φιλικά προσκείμενες προς την Κίνα να συμμετάσχουν στο σύστημα εκκαθάρισης χρυσού της, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την ανάδειξη της πόλης σε σημαντικό παγκόσμιο κόμβο διαπραγμάτευσης πολύτιμων μετάλλων.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, η πόλη στοχεύει κυρίως χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Belt and Road του Πεκίνου, ώστε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη θεσμική βαρύτητα για να αποτελέσει εναλλακτικό κέντρο έναντι του Λονδίνου. Οι ίδιες πηγές δεν διευκρίνισαν ποιες κεντρικές τράπεζες έχουν προσκληθεί.

Η προσπάθεια του Χονγκ Κονγκ συμπληρώνει τις πρόσφατες κινήσεις του Πεκίνου να προσελκύσει κυρίαρχα κράτη για αποθήκευση χρυσού στην ηπειρωτική Κίνα. Πρόκειται για μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης της διεθνούς απήχησης του γιουάν ως επενδυτικού περιουσιακού στοιχείου.

Ανταγωνισμός στην Ασία

Το Χονγκ Κονγκ αναμένεται να αντιμετωπίσει έντονο περιφερειακό ανταγωνισμό. Η Σιγκαπούρη, για παράδειγμα, σχεδιάζει να αυξήσει τη χωρητικότητα αποθήκευσης χρυσού, επιδιώκοντας να γίνει θεματοφύλακας αποθεμάτων ξένων κεντρικών τραπεζών. Συνεργάζεται ήδη με διεθνείς τράπεζες, όπως η JPMorgan Chase & Co. και η UBS Group, για την ενίσχυση της ρευστότητας και την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης από επενδυτές υψηλής περιουσίας.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

Φιλοδοξίες για διεθνές κέντρο χρυσού

Μια δημόσια εκστρατεία που παρουσιάστηκε το 2026 προωθεί την ειδική διοικητική περιοχή ως κόμβο εμπορίας, χρηματοδότησης και αποθήκευσης χρυσού. Το κρατικά διαχειριζόμενο σύστημα εκκαθάρισης αναμένεται να ξεκινήσει δοκιμαστικά μέσα στο έτος. Παράλληλα, το Χονγκ Κονγκ υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Χρηματιστήριο Χρυσού της Σαγκάης και δεσμεύτηκε να αυξήσει τη χωρητικότητα αποθήκευσης στους 2.000 τόνους εντός τριετίας.

Η συμμετοχή κεντρικών τραπεζών – οι οποίες κατέχουν τεράστια αποθέματα χρυσού – θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στις φιλοδοξίες του Χονγκ Κονγκ, σε συνδυασμό με τη στήριξη μεγάλων τραπεζών που λειτουργούν ως διαμορφωτές αγοράς. Στο Λονδίνο, το κυρίαρχο παγκόσμιο κέντρο διαπραγμάτευσης, διακινούνται καθημερινά συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πίεση από τις αγορές και οι επιπτώσεις του πολέμου

Η τιμή του χρυσού έχει υποχωρήσει από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς οι επενδυτές ρευστοποιούν θέσεις για την κάλυψη άλλων ζημιών. Η άνοδος των τιμών ενέργειας έχει εντείνει τους φόβους για πληθωρισμό. Παρά τη διόρθωση, πολλοί εξακολουθούν να θεωρούν τον χρυσό ασφαλές μακροπρόθεσμο καταφύγιο, ενισχυμένο από τις αγορές των κεντρικών τραπεζών.

Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες διατηρούν μέρος των αποθεμάτων τους στο Λονδίνο, όπου υπάρχει υψηλή ρευστότητα μέσω εμπορικών και δανειοδοτικών δραστηριοτήτων. Η κινεζική πρωτοβουλία του 2025 εμφανίστηκε καθώς ορισμένες χώρες αναζητούσαν εναλλακτικά σημεία φύλαξης των αποθεμάτων τους.

Νέοι παίκτες και διαφοροποίηση

Η Καμπότζη ήταν από τις πρώτες χώρες που αποδέχθηκαν την πρόταση της Κίνας για αποθήκευση χρυσού, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Νότιας Αφρικής είχε δηλώσει το 2025 ότι θα εξετάσει κάθε βέλτιστη τοποθεσία για τα αποθέματά της.

Για τα κράτη που επιδιώκουν διαφοροποίηση, το Χονγκ Κονγκ και η ηπειρωτική Κίνα προσφέρουν διαφορετικές επιλογές. Το Χονγκ Κονγκ, ως υπεράκτιο κέντρο, επιτρέπει ευκολότερες μεταφορές, ενώ η Κίνα εφαρμόζει αυστηρούς ελέγχους στις συναλλαγές χρυσού – όλες οι εισαγωγές περνούν από το Χρηματιστήριο Χρυσού της Σαγκάης και οι εξαγωγές είναι περιορισμένες.

Τραπεζική υποστήριξη και διεθνή πρότυπα

Για την ανάπτυξη του νέου κόμβου, το Χονγκ Κονγκ έχει εξασφαλίσει τη στήριξη διεθνών και κινεζικών κρατικών τραπεζών, μεταξύ των οποίων οι HSBC Holdings, Standard Chartered Bank, Bank of China και Industrial and Commercial Bank of China, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι Standard Chartered, BOC και ICBC δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού, ενώ εκπρόσωπος της HSBC αρνήθηκε να τοποθετηθεί.

Το Χονγκ Κονγκ βρίσκεται ακόμη στη φάση οριστικοποίησης των λεπτομερειών για το προτεινόμενο σύστημα εκκαθάρισης, όπως το είδος των ράβδων που θα επιτρέπονται και τα νομίσματα στα οποία θα πραγματοποιούνται οι συναλλαγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η υιοθέτηση του προτύπου London Good Delivery, που αποτελεί το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για μεγάλες τράπεζες και κρατικούς αγοραστές. Παράλληλα, συζητείται και η δημιουργία ενός προσαρμοσμένου προτύπου ειδικά για το Χονγκ Κονγκ, αν και αυτό ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να εφαρμοστεί.