Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, γεγονός που ενισχύει τις εικασίες περί ενδεχόμενης χερσαίας επιχείρησης κατά του Ιράν, εν μέσω αντικρουόμενων πληροφοριών για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, την αποστολή περίπου 3.000 στρατιωτών της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, μαζί με δύο Μονάδες Εκστρατείας Πεζοναυτών, για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός υποδηλώνει προετοιμασία για περιορισμένες και σύντομες επιχειρήσεις, όχι για μακροχρόνια χερσαία εκστρατεία. Η κινητοποίηση φέρνει στο προσκήνιο δύο στρατηγικής σημασίας νησιά του Ιράν και τροφοδοτεί συζητήσεις για πιθανή επιχείρηση κατάσχεσης πυρηνικών υλικών.

«Όπως έχουμε πει, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πάντα στη διάθεσή του όλες τις στρατιωτικές επιλογές», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, στο CNBC.

Τα νησιά Κεσμ και Χαργκ στο επίκεντρο

Ο απόστρατος αντισυνταγματάρχης του αμερικανικού στρατού Ντάνιελ Ντέιβις παρουσίασε τρία πιθανά σενάρια για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Το πρώτο αφορά την κατάληψη του νησιού Κεσμ, το οποίο βρίσκεται «στην καμπύλη του Στενού του Ορμούζ» και θεωρείται κρίσιμο σημείο για την ιρανική άμυνα.

Το δεύτερο σενάριο επικεντρώνεται στο νησί Χαργκ, που αποτελεί κεντρικό κόμβο της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Τρίτο ενδεχόμενο είναι επιχείρηση για την κατάσχεση περίπου 400 κιλών επεξεργασμένου πυρηνικού υλικού, εφόσον εντοπιστεί και είναι επαρκώς συμπυκνωμένο.

Το Χαργκ, γνωστό ως «γραμμή ζωής του πετρελαίου» του Ιράν, βρίσκεται περίπου 15 μίλια από τις ακτές και διακινεί σχεδόν το 90% των εξαγωγών αργού της χώρας.

Η στρατηγική του σημασία το καθιστά ευάλωτο, αν και η κατάληψή του θα απαιτούσε χερσαία επιχείρηση μεγάλης κλίμακας.

600 δισ. δολάρια

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, καθώς το Ιράν έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μία από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου.,

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), το 2025 διακινήθηκαν καθημερινά περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και παραγώγων μέσω των Στενών, αξίας σχεδόν 600 δισ. δολαρίων ετησίως.

3.000 πλοία

Περίπου 3.000 πλοία διέρχονται κάθε μήνα από τα Στενά, ωστόσο η κίνηση έχει μειωθεί σημαντικά μετά τις απειλές του Ιράν για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη μεταβλητότητα στις τιμές ενέργειας, με το Μπρεντ να αγγίζει τα 108 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη.

Οι χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές ενέργειας.

Ο αποκλεισμός έχει πλήξει κυρίως την Ασία, με την Κίνα να απορροφά περίπου το 90% του ιρανικού πετρελαίου που διατίθεται διεθνώς.

«Ο στόχος είναι να στερηθεί το Ιράν τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί αυτά τα νησιά», δήλωσε ο απόστρατος αντιναύαρχος Κέβιν Ντόνεγκαν, πρώην διοικητής του 5ου Στόλου του αμερικανικού ναυτικού.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι «όλες οι εχθρικές κινήσεις βρίσκονται υπό πλήρη επιτήρηση των ενόπλων δυνάμεων» και πως αν υπάρξει επίθεση, «όλη η ζωτική υποδομή της αντίπαλης χώρας θα γίνει στόχος ανελέητων επιθέσεων».

Περιορισμένες δυνατότητες για μακροχρόνιο πόλεμο

Ο Ρούμπεν Στιούαρτ, ανώτερος αναλυτής στο International Institute for Strategic Studies (IISS), επισήμανε ότι ο αριθμός των αμερικανικών δυνάμεων που προετοιμάζονται δεν ανταποκρίνεται σε προετοιμασία για παρατεταμένο πόλεμο ξηράς.

Που είναι τα τεθωρακισμένα

«Απουσιάζουν οι βαριές τεθωρακισμένες μονάδες και η απαραίτητη εφοδιαστική υποστήριξη. Πρόκειται για δύναμη που μπορεί να δράσει γρήγορα και επιλεκτικά, αλλά όχι να διατηρήσει επιχειρήσεις σε βάθος χρόνου ή εντός του Ιράν», ανέφερε.