Με έντονη ρητορική και δραματικούς τόνους τοποθετήθηκε εκ νέου σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον πόλεμο στο Ιράν, καταγγέλλοντας το Ισραήλ και προειδοποιώντας για τις ευρύτερες συνέπειες στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της Τουρκίας ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή.

Μιλώντας στο Κέντρο Συνεδρίων του κόμματός του, κατά τη διάρκεια της διευρυμένης συνάντησης των νομαρχών, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ιστορικά κρίσιμη. Αναφέρθηκε εκτενώς στη βία και την καταστροφή που, όπως είπε, πλήττουν την περιοχή. «Ο πόλεμος που ξεκίνησε εναντίον του Ιράν συνεχίζει να πλημμυρίζει την περιοχή μας με τη μυρωδιά του αίματος και της πυρίτιδας. Η περιοχή μας βιώνει τις πιο οδυνηρές ημέρες του τελευταίου αιώνα. Ένα δίκτυο γενοκτονίας, με τα μάτια τυφλωμένα από το μίσος, κρύβεται πίσω από θρησκευτικά επιχειρήματα και οδηγεί τη γη μας στην καταστροφή» είπε.

Ο Ερντογάν επιχείρησε να αναδείξει την Τουρκία ως δύναμη που στέκεται στο πλευρό των λαών της περιοχής, χωρίς διακρίσεις, τονίζοντας την ανάγκη για ενότητα και αλληλεγγύη. «Να είναι όλοι βέβαιοι για το εξής: δεν κάνουμε διακρίσεις μεταξύ των αδελφών και των γειτόνων μας, ούτε μένουμε αμέτοχοι μπροστά στον πόνο των αδελφών μας. Ως Τουρκία και τουρκικό έθνος, δεν εγκαταλείπουμε τους λαούς που θεωρούμε φίλους και αδελφούς ούτε στις καλές μέρες, ούτε στις δύσκολες» ισχυρίστηκε.

Κατηγορίες κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στο Ισραήλ, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου για επεκτατικά σχέδια στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιδιώξεις αυτές δεν περιορίζονται στο Ιράν, αλλά επεκτείνονται και σε άλλες χώρες. «Η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν στοχεύει μόνο τον γείτονά μας το Ιράν, αλλά υλοποιεί βήμα προς βήμα τα σχέδιά της για την κατάληψη και του Λιβάνου».

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στο ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης, θέτοντας ερωτήματα για τις συνέπειες στους λαούς της περιοχής, ανεξαρτήτως ταυτότητας ή θρησκείας. Όπως είπε χαρακτηριστικά «εδώ και 27 ημέρες, στα μάτια των επιτιθέμενων που δεν τηρούν καμία αρχή, αξία ή κανόνα, έχει σημασία αν είμαστε Σιίτες ή Σουνίτες, Τούρκοι, Κούρδοι, Άραβες ή Πέρσες; Με την καρδιά μου να αιμορραγεί ρωτώ: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δακρύων που χύνονται στο Ισφαχάν και στην Τεχεράνη και εκείνων που χύνονται στο Ερμπίλ, στη Βαγδάτη, στη Βηρυτό και στο Ριάντ; Αν και είναι ο πόλεμος του Ισραήλ, το βαρύ τίμημα αυτού του πολέμου το πληρώνουν πρώτα οι μουσουλμάνοι και στη συνέχεια ολόκληρη η ανθρωπότητα».

Έκκληση για αποφυγή διχασμού

Παράλληλα, προειδοποίησε για τους κινδύνους διχασμού και κάλεσε σε αποφυγή πολιτικών που ενισχύουν την ένταση και την εχθρότητα μεταξύ των λαών της περιοχής. «Όταν σβήσει ο θανάσιμος βόμβος των βομβών και των πυραύλων, θα ζήσουμε και πάλι μαζί σε αυτή τη γη. Πιστεύω ότι κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει αυτή την πραγματικότητα. Απορρίπτουμε κάθε πράξη και συζήτηση που θα ενισχύσει την εχθρότητα μεταξύ αδελφικών λαών και θα υποστηρίξει τα σχέδια του σιωνισμού που στοχεύουν στην περιοχή μας με το σύνθημα “διαίρει και βασίλευε”».

Αυτοπεποίθηση και ρόλος της Τουρκίας

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ερντογάν υπογράμμισε την αυτοπεποίθηση και τη σταθερότητα της χώρας του, δηλώνοντας πως η Τουρκία θα συνεχίσει να ενεργεί με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. «Θα ενεργούμε με τη δίκαιη αυτοπεποίθηση ότι βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, χωρίς ποτέ να χάσουμε τη λογική και την ψυχραιμία μας. Τόσο ο αδελφικός λαός του Ιράν, όσο και οι αδελφικές χώρες του Κόλπου, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος έχουν πλήρη επίγνωση αυτού. Δοξάζουν τον Αλλάχ που βρισκόμαστε στο τιμόνι και λένε: “Ευτυχώς που την Τουρκία κυβερνά το ΑΚΡ”».