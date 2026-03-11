Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απηύθυνε νέα επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καλώντας παράλληλα σε αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και επιστροφή στη διπλωματία. Ο πρόεδρος της Τουρκίας μίλησε σε δείπνο ιφτάρ του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην Άγκυρα, παρουσία πρώην βουλευτών, μελών της Κεντρικής Επιτροπής και κοινοβουλευτικών ομάδων.

Σε έντονο ύφος, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι ακόμη και στο εσωτερικό του Ισραήλ αυξάνεται η δυσαρέσκεια προς τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Επισήμανε πως η Άγκυρα εργάζεται συστηματικά για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στην περιοχή.

«Ακόμη και ο ισραηλινός λαός, που περνάει κάθε βράδυ στα καταφύγια, δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που τους έχει συμβεί μετά το Ολοκαύτωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν, εντείνοντας την κριτική του προς την ισραηλινή κυβέρνηση.

Διπλωματικές πρωτοβουλίες της Άγκυρας

Αναφερόμενος στις περιφερειακές εξελίξεις, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει να επωφεληθεί από τις συγκρούσεις. Υπογράμμισε πως η Τουρκία στηρίζει τη διπλωματική επίλυση των κρίσεων και παραμένει προσηλωμένη στη σταθερότητα.

«Δεν μπορούμε ποτέ να θεωρήσουμε τη ζημία των άλλων ως δικό μας κέρδος. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να επωφεληθούμε από τον πόνο των άλλων. Η στάση μας στην κρίση του Ιράν είναι απολύτως σαφής και ξεκάθαρη. Η Τουρκία είναι πάντα στο πλευρό της διπλωματίας και όχι του πολέμου», δήλωσε ο Ερντογάν.

Επανέλαβε ότι η Άγκυρα καταβάλλει διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης και την επιστροφή των εμπλεκομένων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να σταματήσει η βία και να δημιουργηθούν συνθήκες ειρηνικής συνεννόησης.

Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση

«Ως Τουρκία καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες, ώστε να αποσυρθούν τα χέρια από τις σκανδάλες, να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να επιστρέψουν τα μέρη ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», επανέλαβε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση και επιστροφή στη διπλωματική οδό.