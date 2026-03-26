Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε αφλατοξίνες Β1, Β2, G1 & G2», πραγματοποίησε δειγματοληψία σε προϊόν με την εμπορική ονομασία «Φυστίκι αράπικο ψημένο αλατισμένο από την Πελοπόννησο – η Αλφαβήτα κοντά στην ελληνική γη», συσκευασίας 250 γραμμαρίων, με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 26/02/2027 και αριθμό παρτίδας L260226.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, το προϊόν περιείχε αφλατοξίνη Β1 καθώς και συνολικές αφλατοξίνες σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τα προβλεπόμενα επιτρεπτά όρια. Ως εκ τούτου, κρίθηκε μη ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία.

Το συγκεκριμένο προϊόν επεξεργάζεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για την εταιρεία ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΕ από την επιχείρηση «ΚΑΡΙΑΝΝΗΣ ΑΕ» (ΞΗΡΟΚΑΡΠ), που εδρεύει στο 4ο χλμ Αμφιλοχίας – Αγρινίου.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση του προϊόντος από την αγορά, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα να μην την καταναλώσουν.