Η φετινή σεζόν της Λίβερπουλ θυμίζει… καρδιογράφημα. Οι «ρεντς» ξεκίνησαν εξαιρετικά, με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στην Premier League, αλλά στη συνέχεια πέρασαν περίοδο κακών αποτελεσμάτων, εμφανίζοντας εικόνα αποσύνθεσης. Ακολούθησε μικρή ανάκαμψη, πριν επιστρέψουν ξανά στα αρνητικά αποτελέσματα.

Η ομάδα του Σλοτ απέχει πολύ από το σύνολο που κατέκτησε με άνεση τον τίτλο την προηγούμενη σεζόν, έχοντας φέτος αρκετά σκαμπανεβάσματα.

Έχει ήδη βγει από νωρίς εκτός διεκδίκησης τίτλου και πλέον επικεντρώνεται στην είσοδο στην πεντάδα, για να εξασφαλίσει συμμετοχή στο Champions League της νέας σεζόν.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο +1 από την Τσέλσι, επτά αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Ο δεύτερος μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ παραμένει ανοιχτός, καθώς οι «ρεντς» βρίσκονται στα προημιτελικά του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ διεκδικούν επίσης το FA Cup, με αντίπαλο την Μάντσεστερ Σίτι στα προημιτελικά.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Liverpool have no intention of parting ways with Arne Slot this summer, with club officials feeling there are several mitigating circumstances behind an underwhelming season. Injuries are seen as a major factor, along with the immeasurable impact of Diogo… pic.twitter.com/UmfnJ2Dehy — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 25, 2026

Η απογοητευτική πορεία στην Premier League, σε συνδυασμό με τις αποτυχημένες –στις περισσότερες– μεταγραφές, έχουν φέρει τον Άρνε Σλοτ σε δύσκολη θέση. Ο Ολλανδός τεχνικός εντυπωσίασε πέρσι, οδηγώντας τη Λίβερπουλ στον τίτλο χωρίς καμία μεταγραφή, όμως φέτος δείχνει σε αρκετά παιχνίδια να έχει… χάσει τον έλεγχο.

Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για το μέλλον του, και υπήρξαν φήμες για κίνηση της ομάδας προς τον Τσάμπι Αλόνσο το ερχόμενο καλοκαίρι. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την αγγλική «Independent», ο Σλοτ θα παραμείνει στον πάγκο της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν.