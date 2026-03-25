Αρχαιολογικά ευρήματα αποκαλύπτουν πολιτισμικές ανταλλαγές πριν από 2.000 χρόνια και πιθανή «σύγκλιση» συμβόλων δύναμης ανάμεσα σε αραβικές και ελληνικές θεότητες.

Μια νέα αρχαιολογική μελέτη έρχεται να φωτίσει τις σχέσεις μεταξύ της αρχαίας Αραβίας και του ελληνικού κόσμου, προτείνοντας ότι ο αραβικός θεός Καλ (Kahl), που λατρευόταν στην πόλη Qaryat al-Fāw στη σημερινή Σαουδική Αραβία, παρουσιάζει εντυπωσιακές συμβολικές και εικαστικές ομοιότητες με τον ελληνικό ημίθεο Ηρακλή.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τον Χουάν ντε Λάρα του Khalili Research Centre του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Arabian Archaeology and Epigraphy, βασίζεται σε αρχαιολογικό υλικό που χρονολογείται από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως τον 1ο αιώνα μ.Χ.

Ο Καλ θεωρούνταν η κύρια θεότητα της αρχαίας πόλης Qaryat al-Fāw, μιας σημαντικής εμπορικής και πολιτιστικής εστίας της νότιας Αραβίας. Μάλιστα, η αρχική ονομασία της πόλης — Qaryatum dhāt Kāhilim — σημαίνει «η πόλη του θεού Καλ», γεγονός που υποδηλώνει τον ρόλο του ως προστάτη και συμβολικού ηγεμόνα της κοινότητας.

Νομίσματα, χάλκινα αγαλματίδια και βραχογραφίες παρουσιάζουν τον θεό ως πολεμική μορφή σε ανθρώπινη στάση, όρθιο και οπλισμένο, με υψωμένο όπλο στο ένα χέρι και κάποιο αντικείμενο στο άλλο. Σε ένα νόμισμα διαβάζεται η επιγραφή bʿl khl («Βάαλ Καλ»), που πιθανότατα αποτελεί από τις παλαιότερες απεικονίσεις της θεότητας.

Οι ερευνητές εντόπισαν έντονες εικαστικές αναλογίες με τον Ηρακλή της ελληνικής μυθολογίας. Ο Καλ παρουσιάζεται να κρατά ρόπαλο και να φορά ζώνη — σύμβολα δύναμης και ηρωισμού που είναι βαθιά ριζωμένα στην ελληνική τέχνη και εικονογραφία.

Σύμφωνα με τον ντε Λάρα, τέτοιες μορφές «θεών που πλήττουν τον εχθρό» εμφανίζονται σε ευρύ γεωγραφικό φάσμα, από το Αιγαίο και την Ανατολία έως τη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο. Η παρουσία τους και στην Αραβία δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς οι πολιτισμικές ανταλλαγές της εποχής ήταν έντονες.

Σε πολλές περιοχές της Μεσογείου, τοπικές θεότητες συγχωνεύθηκαν με ελληνικούς θεούς μέσα από μια διαδικασία γνωστή ως θρησκευτικός συγκρητισμός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο φοινικικός θεός Μελκάρτ, που συχνά ταυτιζόταν με τον Ηρακλή.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι κάτι παρόμοιο μπορεί να συνέβη και με τον Καλ, είτε μέσω άμεσης επαφής με τον ελληνικό κόσμο είτε μέσω κοινών καλλιτεχνικών και συμβολικών παραδόσεων που διαδόθηκαν μέσα από τα εμπορικά δίκτυα της εποχής.

Κοντά σε ναό της πόλης εντοπίστηκε χάλκινο αγαλματίδιο που αντιστοιχεί στην εικονογραφία των νομισμάτων. Παράλληλα, βραχογραφίες απεικονίζουν μια επιβλητική πολεμική μορφή να δεσπόζει στο τοπίο, με το όνομα khl χαραγμένο στην πέτρα.

Η μελέτη επισημαίνει επίσης ότι σε αρχαίες νοτιοαραβικές επιγραφές η λέξη khl σημαίνει «άρχοντας» ή «ισχυρός», στοιχείο που ενισχύει την άποψη ότι ο Καλ συνδεόταν με την προστασία, την εξουσία και τη στρατιωτική δύναμη.

Παρότι ο Καλ παραμένει μια καθαρά αραβική θεότητα, οι ομοιότητες με τον Ηρακλή υποδηλώνουν ότι η εικόνα του επηρεάστηκε από ευρύτερες πολιτισμικές ιδέες που κυκλοφορούσαν στον αρχαίο κόσμο. Καθώς το εμπόριο, οι μετακινήσεις και οι επαφές ενίσχυαν τη διάδοση συμβόλων και μύθων, οι κοινωνίες υιοθετούσαν και προσαρμόζαν στοιχεία από άλλους πολιτισμούς.

Η νέα αυτή έρευνα αποκαλύπτει έναν θεό βαθιά ριζωμένο στην αραβική παράδοση, αλλά ταυτόχρονα διαμορφωμένο από τις ηρωικές αξίες και τα σύμβολα δύναμης που μοιράζονταν οι λαοί της Μεσογείου πριν από δύο χιλιετίες.