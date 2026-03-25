Ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Sundar Pichai, περιέγραψε την πρώτη του αντίδραση στην κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022 ως «ανησυχητικά συναρπαστική», αποκαλύπτοντας με νέες λεπτομέρειες πώς το δημοφιλές chatbot της OpenAI ανέτρεψε τα προσεκτικά σχεδιασμένα πλάνα της Google για την τεχνητή νοημοσύνη και ανάγκασε την εταιρεία να στραφεί άμεσα προς μια νέα κατεύθυνση.

Ένα ξύπνημα στο Mountain View

Σε σειρά συνεντεύξεων στο περιοδικό Fast Company, ο Pichai και ανώτερα στελέχη της Google παραδέχθηκαν ότι αιφνιδιάστηκαν από την ταχύτητα με την οποία το ChatGPT κέρδισε το κοινό. Ο ίδιος, που από το 2015 είχε δηλώσει πως ο κόσμος εισέρχεται σε μια «εποχή AI-first», αναγνώρισε ότι η εξάπλωση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη. Όπως είπε, σκέφτηκε τότε: «Ουάου, αυτή η τεχνολογία θα διαδοθεί νωρίτερα και ταχύτερα απ’ ό,τι περιμέναμε».

Η κυκλοφορία του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022 προκάλεσε εσωτερικά στη Google ένα «Code Red» — έναν συναγερμό σε όλο το οργανόγραμμα. Ο Pichai ανέλαβε προσωπικά να ανακατανείμει ομάδες προκειμένου να επιταχύνει την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Την περίοδο εκείνη, όπως αποκάλυψε η New York Times, η Google προσπαθούσε να ανταποκριθεί σε ένα προϊόν που ο Pichai χαρακτήρισε αργότερα ως δημιούργημα «αυτής της μικρής εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο».

Γιατί η Google φάνηκε να καθυστερεί

Ο Pichai επιμένει ότι η Google δεν ήταν τεχνικά πίσω όταν εμφανίστηκε το ChatGPT. Μιλώντας στο συνέδριο Dreamforce της Salesforce τον Οκτώβριο του 2025, εξήγησε πως η εταιρεία ήδη ανέπτυσσε προηγμένα συστήματα συνομιλιακής τεχνητής νοημοσύνης και την απαραίτητη υπολογιστική υποδομή για αυτά. «Σε έναν διαφορετικό κόσμο, ίσως να είχαμε λανσάρει το chatbot μας λίγους μήνες αργότερα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε ανησυχίες σχετικά με τον «κίνδυνο για τη φήμη» της Google, η οποία δεν ήθελε να παρουσιάσει προϊόν με σφάλματα.

Στις ίδιες συνεντεύξεις, ο Pichai τόνισε πως η φαινομενική καθυστέρηση οφείλεται στην εστίαση της Google στη δημιουργία μιας πλήρους τεχνολογικής βάσης — από την υποδομή έως την εκπαίδευση και την ανάπτυξη μοντέλων — επενδύσεις που, όπως είπε, την προετοίμασαν για τον μακρύ αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης.

Από το Bard στο Gemini

Η Google παρουσίασε το δικό της chatbot, το Bard, τον Μάρτιο του 2023, το οποίο εξελίχθηκε στη σειρά Gemini, το κορυφαίο μοντέλο γενετικής τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Το Gemini έχει πλέον κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της Google για την αναζήτηση, το cloud και τα καταναλωτικά προϊόντα.

Νωρίτερα φέτος, η Alphabet ανακοίνωσε ότι θα δαπανήσει μεταξύ 175 και 185 δισ. δολαρίων το 2026, κυρίως για επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Ο Pichai δήλωσε στο συνέδριο AI Impact Summit στην Ινδία πως η τρέχουσα ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται «δέκα φορές ταχύτερα από τις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις».

«Τα εύσημα στην OpenAI — εκείνοι το παρουσίασαν πρώτοι», σχολίασε ο Pichai στο Dreamforce. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το Code Red δεν ήταν στιγμή πανικού, αλλά αναγνώριση ότι το ανταγωνιστικό παράθυρο είχε αλλάξει και πως η Google έπρεπε να κινηθεί αναλόγως.