Ο Demis Hassabis, επικεφαλής της Google DeepMind, μίλησε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Fortune για τον έντονο ανταγωνισμό που χαρακτηρίζει σήμερα τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης, την έλλειψη υπολογιστικής ισχύος, τη μάχη για ταλέντα και τις προοπτικές της τεχνολογίας στην επιστήμη και την ιατρική.

Όπως αποκάλυψε, η καθημερινότητά του είναι εξαντλητική: «Γύρω στις 10 το βράδυ ξεκινώ τον δεύτερο γύρο δουλειάς και συνεχίζω έως τις 4 το πρωί». Την ημέρα είναι διαρκώς σε συναντήσεις, ενώ τη νύχτα αφιερώνει ώρες στη σκέψη και στον σχεδιασμό. Αυτό το πρόγραμμα, όπως είπε, το τηρεί εδώ και μια δεκαετία.

Η Google DeepMind βρίσκεται, όπως σημείωσε, σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Η εφαρμογή Gemini μετρά ήδη 650 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον μήνα, ενώ η λειτουργία AI Overview της αναζήτησης φτάνει δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους ημερησίως. Το πιο ισχυρό μοντέλο, το Gemini 3, συγκαταλέγεται στα κορυφαία παγκοσμίως.

Ο αγώνας ταχύτητας στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με τον Hassabis, ο ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος: «Το προβάδισμα μπορεί να διαρκέσει μόνο λίγους μήνες». Τα κορυφαία ερευνητικά εργαστήρια βρίσκονται πλέον πολύ κοντά το ένα στο άλλο, και η υπεροχή μπορεί να χαθεί ανά πάσα στιγμή.

Οι ενημερώσεις των μοντέλων γίνονται με καταιγιστικούς ρυθμούς — από μία φορά τον χρόνο, πλέον κάθε λίγους μήνες. Οι δυνατότητες επεκτείνονται ταυτόχρονα σε κώδικα, πολυτροπικότητα, βίντεο και φωνή. Όπως είπε, δεν χρειάζεται να το δηλώσει ρητά: το γεγονός ότι εργάζεται ως τις 4 το πρωί δείχνει την πίεση της εποχής.

Η κρίση στην υπολογιστική ισχύ και η νέα «μάχη των chips»

Ο Hassabis τόνισε πως η ζήτηση για υπολογιστικούς πόρους είναι πρωτοφανής: «Ακόμη και τα chips της Google δεν επαρκούν». Η επάρκεια υπολογιστικής ισχύος αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη ισχυρότερων μοντέλων και βιώσιμων προϊόντων.

Οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να εξασφαλίσουν προμήθειες, ενώ οι μικρότερες περιμένουν στη σειρά. Χωρίς επαρκή ισχύ, ακόμη και οι καλύτερες ιδέες μένουν ανεκπλήρωτες. Όποιος εξασφαλίζει πρόσβαση στους πόρους αυτούς, αποκτά και το δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα.

Η μάχη για ταλέντο και το αίσθημα αποστολής

Η αγορά ταλέντων βρίσκεται επίσης σε αναβρασμό. Σύμφωνα με αναφορές, ερευνητές λαμβάνουν προσφορές έως και 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, ο Hassabis εκτιμά ότι τα χρήματα δεν αρκούν για να κρατήσουν τους κορυφαίους επιστήμονες.

Αυτό που τους εμπνέει, είπε, είναι η συμμετοχή σε έργα με πραγματικό αντίκτυπο — έρευνες που οδηγούν σε προϊόντα για εκατομμύρια χρήστες ή επιλύουν κρίσιμα προβλήματα στην ιατρική και τα υλικά. Η αποστολή και η επιρροή είναι τα νέα κριτήρια αξίας και αλλάζουν τους κανόνες απασχόλησης σε ολόκληρη τη βιομηχανία.

Τρεις τεχνολογικές διαδρομές προς το μέλλον

Ο Hassabis περιέγραψε τρία πεδία που θεωρεί καθοριστικά για την επόμενη φάση της τεχνητής νοημοσύνης: τους πολυτροπικούς βοηθούς, τη φαρμακευτική έρευνα και τα νέα υλικά.

Οι πολυτροπικοί βοηθοί θα αποτελέσουν το νέο σημείο επαφής ανθρώπου και τεχνολογίας. Από απλά εργαλεία αναζήτησης, η AI εξελίσσεται σε «φορητό συνεργάτη σκέψης» που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και ενεργεί προληπτικά. Η Google συνεργάζεται ήδη με εταιρείες όπως οι Warby Parker και Gentle Monster για να μετατρέψει αυτή τη δυνατότητα σε πραγματικά προϊόντα.

Στην ιατρική έρευνα, η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει δραματικά τον χρόνο ανάπτυξης νέων φαρμάκων. Η Isomorphic Labs, θυγατρική της DeepMind, συνεργάζεται με φαρμακευτικούς κολοσσούς όπως οι Johnson & Johnson, Eli Lilly και Novartis, έχοντας ήδη δεκαεπτά έργα σε εξέλιξη.

Παράλληλα, η DeepMind ετοιμάζει στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα πλήρως αυτοματοποιημένο εργαστήριο υλικών. Εκεί, η AI θα σχεδιάζει νέα υλικά, ρομπότ θα τα συνθέτουν και τα αποτελέσματα θα επιστρέφουν στο σύστημα για συνεχή βελτιστοποίηση. Ένα πλήρες, αυτόνομο κύκλωμα επιστημονικής έρευνας.

Η επερχόμενη περίοδος ανακατατάξεων

Γιατί προηγείται η «ανακατάταξη» πριν από την αφθονία; Ο Hassabis εκτιμά ότι ως το 2030 υπάρχει πιθανότητα 50% να φτάσουμε στην τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI). Ωστόσο, μέχρι τότε, η έλλειψη πόρων, η ταχύτητα εξέλιξης και η περιορισμένη διαθεσιμότητα ταλέντου θα προκαλέσουν έντονες ανατροπές.

Η τεχνολογική πρόοδος δεν θα είναι απότομη, αλλά σταδιακή. Κάθε χρόνο μικρές αλλαγές θα μεταμορφώνουν ολόκληρους κλάδους, δημιουργώντας νικητές και ηττημένους. Παράλληλα, η υπερτίμηση ορισμένων έργων θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε «σκάσιμο φουσκών» και συγκέντρωση κεφαλαίων σε όσους αποδεικνύουν πρακτική αξία.

Το τέλος και η αρχή ενός κύκλου

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Hassabis σημείωσε: «Ελπίζω να έχω ακόμη χρόνο για να σκεφτώ σοβαρά». Ένα σχόλιο που συνοψίζει την αγωνία του ίδιου και ολόκληρης της βιομηχανίας. Καθώς πλησιάζουμε σε μια εποχή τεχνολογικής αφθονίας, η ψυχραιμία και η στρατηγική σκέψη μοιάζουν πιο αναγκαίες από ποτέ.

Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως φαίνεται, βρίσκεται στο σημείο καμπής της. Οι επόμενοι χρόνοι θα καθορίσουν όχι μόνο ποιοι θα επιβιώσουν στον αγώνα, αλλά και πώς η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσει την ίδια την έννοια της προόδου.