Ο Demis Hassabis, ο βραβευμένος με Νόμπελ CEO της Google DeepMind, προβλέπει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μια «νέα χρυσή εποχή ανακαλύψεων για την ανθρωπότητα» μέσα στα επόμενα 10 έως 15 χρόνια. Όπως εκτιμά, η πρόοδος αυτή θα μεταμορφώσει την ιατρική, θα συμβάλει στην επίλυση της ενεργειακής κρίσης και ίσως ανοίξει τον δρόμο για την εξερεύνηση του Διαστήματος.

Μιλώντας στο podcast Fortune 500: Titans and Disruptors of Industry με την αρχισυντάκτρια του Fortune, Alyson Shontell, ο Hassabis παρουσίασε ένα όραμα «ριζικής αφθονίας». Όπως ανέφερε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιήσει την επιστημονική μέθοδο ώστε να αντιμετωπίσει τα πλέον ανυπέρβλητα προβλήματα της ανθρωπότητας.

«Σε 10 έως 15 χρόνια, θα εισέλθουμε σε μια νέα χρυσή εποχή ανακάλυψης, παρόμοια με μια νέα αναγέννηση», δήλωσε ο Hassabis. Προέβλεψε ότι «η ιατρική δεν θα μοιάζει με αυτό που είναι σήμερα», καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέπει εξατομικευμένες θεραπείες και θα συμβάλει στη θεραπεία σοβαρών ασθενειών.

Ο Hassabis εξήγησε ότι η βάση αυτής της νέας εποχής βρίσκεται στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη βιολογία. Αναφέρθηκε στο AlphaFold, το πρωτοποριακό μοντέλο της DeepMind που έλυσε το πρόβλημα της «δίπλωσης των πρωτεϊνών», προβλέποντας τις τρισδιάστατες δομές περισσότερων από 200 εκατομμυρίων πρωτεϊνών.

Το σύστημα χρησιμοποιείται ήδη από πάνω από 3 εκατομμύρια ερευνητές παγκοσμίως και χάρισε στον Hassabis και στον John Jumper το Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2024.

Σήμερα, ο Hassabis εφαρμόζει αυτή την τεχνογνωσία στην Isomorphic Labs, θυγατρική της Google που στοχεύει στην επανάσταση της ανακάλυψης φαρμάκων. Επιδιώκει τη μετάβαση από την παραδοσιακή εργαστηριακή έρευνα σε υπολογιστικές προσομοιώσεις, εκτιμώντας ότι η διαδικασία μπορεί να γίνει «1.000 φορές πιο αποδοτική».

Η εταιρεία εργάζεται ήδη σε προκλινικές δοκιμές φαρμάκων κατά του καρκίνου, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές έως το τέλος του έτους. Την περασμένη εβδομάδα, παρουσίασε το νέο της Drug Design Engine, που –σύμφωνα με την εταιρεία– υπερδιπλασιάζει την ακρίβεια του AlphaFold 3 σε προβλέψεις σχεδιασμού φαρμάκων.

Ο Hassabis αναγνώρισε ότι η επίτευξη αυτού του μέλλοντος απαιτεί την αντιμετώπιση του «κλασικού διλήμματος του καινοτόμου». Για τη Google, η άνοδος της γενεσιουργού τεχνητής νοημοσύνης σηματοδότησε μια υπαρξιακή καμπή, καθώς η εταιρεία χρειάστηκε να ρισκάρει τη διατάραξη της ίδιας της βασικής της δραστηριότητας στην αναζήτηση.

«Αν δεν διαταράξουμε τον εαυτό μας, κάποιος άλλος θα το κάνει», είπε χαρακτηριστικά. «Είναι προτιμότερο να το κάνεις με τους δικούς σου όρους».

Αυτή η φιλοσοφία οδήγησε στη μεγάλη εσωτερική αναδιοργάνωση του 2023, όταν η Google συγχώνευσε τις μονάδες Google Brain και DeepMind υπό την ηγεσία του Hassabis. Ο ίδιος παρομοίασε τη νέα ενοποιημένη δομή με έναν «πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής» συνδεδεμένο με το υπόλοιπο οικοσύστημα της εταιρείας.

Το μέλλον: ενέργεια, υλικά και εξερεύνηση του Διαστήματος

Πέρα από την ιατρική, ο Hassabis προβλέπει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέψει την ανακάλυψη νέων υλικών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πρόκλησης, μέσω σύντηξης ή ηλιακής τεχνολογίας. Όπως είπε, μπορεί να ανοίξει τον δρόμο ώστε η ανθρωπότητα να «ταξιδέψει στα αστέρια και να εξερευνήσει τον γαλαξία».

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο Hassabis επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη έχει 50% πιθανότητα να επιτευχθεί έως το 2030 — μια πρόβλεψη που, αν επαληθευθεί, θα σηματοδοτήσει την απαρχή μιας νέας εποχής για την επιστήμη και την ανθρωπότητα.