Στη Ρόδο η περηφάνεια για την πατρίδα και η αγάπη για τη γνώση δεν γνωρίζουν ηλικία. Η κυρία Σοφία, μαθήτρια της πρώτης Λυκείου στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρόδου, συμμετείχε στην παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του πλήθους.

Η ίδια δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι όταν ο διευθυντής του σχολείου της πρότεινε να λάβει μέρος στην παρέλαση, ένιωσε μόνο συγκίνηση και χαρά. Η συμμετοχή της, όπως είπε, αποτέλεσε για εκείνη μια ξεχωριστή στιγμή τιμής και υπερηφάνειας.

«Νιώθω μεγάλη τιμή που λαμβάνω μέρος ως μαθήτρια σε αυτή την παρέλαση. Ευχαριστώ τον διευθυντή του σχολείου που μου πρότεινε να παρελάσω σε αυτή την ηλικία. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ συγκινημένη λόγω της ημέρας και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ηρεμία. Ειρήνη και τίποτε άλλο. Ειδικά αυτές τις μέρες που βιώνουμε πολέμους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διευθυντής του σχολείου, κ. Νίκος Οικονόμος, εξέφρασε την υπερηφάνεια και τη συγκίνησή του, σημειώνοντας ότι το Εσπερινό ΕΠΑΛ, στο οποίο φοιτούν ενήλικες μαθητές, συμμετείχε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια συντεταγμένα στην παρέλαση της Εθνικής Επετείου.

Συγκίνηση και αποχαιρετισμός

«Προσωπικά είναι η τελευταία φορά που συνοδεύω το σχολείο μου, καθώς σε ελάχιστους μήνες συνταξιοδοτούμαι. Ευχαριστώ τους μικρούς και μεγάλους μαθητές μου που παίρνουν μέρος σε αυτή την παρέλαση για να εκπροσωπήσουν το σχολείο μας. Θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά όλους τους μαθητές που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια και οι οποίοι ξεπερνούν τις 8.000 περίπου σε όλα τα σχολεία και να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την κυρία Σοφία, που σήμερα, στα 82 της χρόνια παίρνει μέρος στη σπουδαία αυτή παρέλαση της Εθνικής μας Επετείου της 25ης Μαρτίου», δήλωσε ο κ. Οικονόμος.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ρόδου την κυβέρνηση εκπροσώπησε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ενώ τη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς.