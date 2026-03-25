Ο γνωστός γκαλερίστας, ο οποίος φέρεται να διακινούσε σπάνια έργα τέχνης, συλλεκτικά κοσμήματα αλλά και ένα ιδιαίτερα σημαντικό κειμήλιο, ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, υποστήριξε ότι όλα βρίσκονταν νόμιμα στην κατοχή του.

Όπως μεταδίδει το MEGA, κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο ίδιος ανέφερε ότι το Ευαγγέλιο το απέκτησε από αλλοδαπό ιδιώτη, στέλεχος εταιρείας, προσκομίζοντας, όπως είπε, σχετικά έγγραφα και καλώντας μάλιστα ο ίδιος τις αρμόδιες αρχές για έλεγχο.

«Έχει λευκό ποινικό μητρώο και θα συνεχίσει να έχει, δεν θα υπάρξουν συνέπειες από αυτές τις βαρύτατες κατηγορίες που είχε συντάξει καταρχήν η δίωξη και μετά ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης με τα τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα», είπε ο δικηγόρος του γκαλερίστα, Βαγγέλης Γκιουγκής, συμπληρώνοντας πως τα εξής στοιχεία ήταν καθοριστικά:

«Πρώτον, ότι είναι 35 χρόνια επιφανής και κορυφαίος γκαλερίστας στην Ελλάδα, εκτιμητής σύγχρονων έργων τέχνης, όχι βυζαντινών ή αρχαίων ή μεταβυζαντινών που αφορά το ευαγγέλιο. Είναι ένας επιχειρηματίας που ξεκίνησε βιοπαλαιστής, από εφηβική ηλικία και κατάφερε να φτάσει στην κορυφή. Έχει μια οικογένεια, είναι ένας άνθρωπος βαθιά θρησκευόμενος και είναι ο μόνος που δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας να πάει να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο που φέρεται αυτή τη στιγμή».

Ωστόσο ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, πρόεδρος Κυπριακής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, ο οποίος έκανε την αρχική καταγγελία, επισημαίνει ότι ο νόμος περί αρχαιοτήτων είναι σαφής: η πώληση αρχαιοτήτων απαιτεί ειδική άδεια και προηγούμενη ενημέρωση του κράτους, το οποίο έχει το δικαίωμα προτίμησης στην αγορά.

«Την Τετάρτη προχωρώ με την καταγγελία διότι είναι ξεκάθαρο για μένα ότι το ευαγγέλιο είναι αυθεντικό ως προς το έντυπο και ως προς τη βιβλιοδεσία. Ενημερώνω τις αστυνομικές αρχές να διερευνήσουν το γεγονός και από εκει και πέρα, τίθενται όλα αυτά τα θέματα τα οποία τίθενται».

«Εύχομαι και ελπίζω και ευελπιστώ όλα αυτά να είναι όπως τα λέει ο δικηγόρος του κυρίου Τσαγκαράκη, διότι θλίβομαι να μπορώ να φανταστώ ποτέ έναν Έλληνα να βγάζει την πολιτιστική μας κληρονομιά στο σφυρί. Δεν θέλω να το πιστέψω. Αρνούμαι να το πιστέψω ότι κάποιος από εμάς προχωράει να κάνει κάτι τέτοιο. Θα είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος του κόσμου να μάθω ότι όλα αυτά είναι απλώς μία πλάνη».

«Ο περί αρχαιοτήτων νόμος επιτρέπει την πώληση σε με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μόνο σε αρχαιοπώλες ή σε εμπόρους νεότερων μνημείων. Για να είναι κάποιος είτε αρχαιοπώλης είτε έμπορος νεότερων μνημείων, πρέπει να έχει πάρει ειδική άδεια απ’ το υπουργείο Πολιτισμού», σημείωσε ο κος Χοτζάκογλου.

Ο γκαλερίστας ισχυρίστηκε επίσης ότι οι πίνακες που δημοπρατούσε αποτελούσαν οικογενειακά κειμήλια, τα οποία βρίσκονταν στην κατοχή της οικογένειάς του για δεκαετίες.

Ακόμη τόνισε ότι δεν υπήρξε πρόθεση εξαπάτησης και αμφισβήτησε τη διαδικασία ελέγχου που έγινε από αρμόδιους φορείς, χαρακτηρίζοντάς την πρόχειρη. Παράλληλα, κατέθεσε έγγραφα για να δικαιολογήσει χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν στην κατοχή του.

Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ωστόσο οι εξελίξεις συνεχίζονται, καθώς ήδη κατατέθηκε η πρώτη μήνυση σε βάρος του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Mega, ένας αγοραστής κατήγγειλε ότι είχε αποκτήσει έναν πίνακα, ο οποίος αποδίδεται στον Δημήτρης Μυταράς, έναντι 16.000 ευρώ, αλλά μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πλαστό έργο.